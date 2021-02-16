ماكرون يدعو إلى تعزيز التحرك لمكافحة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل

وجاءت تصريحات ماكرون في كلمة له، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في العاصمة التشادية أنجمينا، التي انطلقت أمس الإثنين وتستمر يومين، بمشاركة كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

ووعد ماكرون في كلمته، بتعزيز التحرك، في محاولة للقضاء على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا".

وفي كلمته الافتتاحية للقمة، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو: إن "منطقة الساحل تكافح الفقر، الذي يوفر أرضًا خصبة للإرهاب".

إلى ذلك، تنعقد القمة بعد عام من تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل، في إطار سعيها إلى استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها، أمام حركات ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، وتشن هجمات.

ورغم ذلك، تؤكد فرنسا أنها أضعفت "داعش" وقتلت عددًا من قادته في المغرب الإسلامي، في وقت شهد فيه 2020 تراجعًا في عدد الهجمات على الثكنات العسكرية.

(د أ)