ماكرون والسيسي يؤكدان ضرورة إنهاء التدخل في ليبيا وإخراج المرتزقة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي، وأجريا مباحثات بشأن تعزيز العلاقات والتعاون المتين بين القاهرة وباريس، إلى جانب بحث قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا.

وبحث ماكرون والسيسي دفع كافة مسارات تسوية الأزمة الليبية؛ عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، فيما تتجه البلاد إلى تنظيم انتخابات، أواخر العام الجاري، بعدما تشكلت حكومة في البلاد.

وشدد السيسي في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من ناحيته، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية.

كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة فيها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدٍّ على الأمن الإقليمي بأسره.

(ي ح)