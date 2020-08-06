ماكرون من بيروت: نسعى إلى تأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني

وأضاف: "ننسق في الأيام المقبلة مساعدات لوجيستية وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريبًا، وسألتقي الهيئات السياسية اللبنانية في حوار حقيقي لتحمل المسؤوليات".

وتابع: "نعلم أن الأزمة في لبنان كبيرة وهي سياسية وأخلاقية قبل كل شيء وضحيتها الشعب اللبناني، سألتقي المجتمع المدني والأولوية لدعم الشعب اللبناني من دون شروط"، وأضاف: "هذا لبنان وهذه فرنسا، هناك العديد من الضحايا الفرنسيين أحدهم مهندس فرنسي، نحن قلقون ولدينا الكثير من الجرحى وقلقون على مصير البعض"، وقال: فرنسا تحمل مبادرات لدعم علميات الإنقاذ وسأقابل المعنيين لمعرفة ما حصل".

وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى لبنان، وغرّد لحظة وصوله عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: لبنان ليس وحيدًا.

(غ ز)