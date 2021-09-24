ماكرون بعد لقائه ميقاتي: لا مساعدات قبل القيام بإصلاحات

ماكرون وعقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشار في مؤتمر صحافي مشترك إلى أن فرنسا ستحاول الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللبنانيين وستستمر بوضع يدها مع لبنان ودعم المواطنين.

وشدد ماكرون على أن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات "عاجلة"، ولفت ماكرون إلى أنه "وعد بمعاقبة وإدانة المسؤولين عن تأخير تشكيل الحكومة."

وأضاف: "الجميع يعرف العقبات التي عرقلت تشكيل الحكومة اللبنانية."

وتابع ماكرون: "المجتمع الدولي سيقدم دعماً كبيراً للبنان في مجالات الطاقة والاقتصاد والإعمار بالإضافة إلى محاولة معالجة النظام المالي في لبنان."

توازياً، لفت ماكرون إلى أن فرنسا ستستمر في مساندة عمل القضاء بطريقة حيادية وشفافة "فالشعب اللبناني يستحق الحقيقة في موضوع انفجار مرفأ بيروت."

وقال ماكرون: سنحشد الدعم الدولي لمساعدة لبنان، مشدداً على أن "حكومته ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والبرلمان لإجراء الإصلاحات الضرورية."

وعن الانتخابات أكّد ماكرون أنه "سيتحدث مع ميقاتي حول الانتخابات القادمة التي يجب أن تتم بشفافية."

من جهته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون على استقباله له، وأكّد أن فرنسا حليف دائمٌ للبنان.

وأضاف ميقاتي: "عازمون على تنفيذ الإصلاحات"، لافتاً إلى أنّ "الإصلاحات ستكون ضرورية لإطلاق مفاوضات واعدة مع صندوق النقد الدولي".

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، كشف ميقاتي أنه أبلغ ماكرون إصرار حكومته على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل.

وأضاف: "نعول على الدعم العربي والغربي إلى لبنان وحكومتي ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والبرلمان لإجراء الإصلاحات الضرورية".

(ز غ)