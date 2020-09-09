ماكنزي: سنسحب 2200 جنديًّا من العراق خلال أسابيع

قال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، بحسب شبكة "السي إن إن" الأمريكية إن "الولايات المتحدة ستسحب أكثر من ثلث قواتها من العراق في غضون أسابيع، وذلك بالتشاور والتنسيق مع حكومة العراق وشركائنا في التحالف".

وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي للصحفيين أن وجود القوات سينخفض من حوالي 5200 إلى 3000 خلال أيلول/سبتمبر.

وأضاف ماكنزي "سيواصل الباقون تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية في اجتثاث البقايا الأخيرة من داعش في العراق وضمان هزيمتها الدائمة".

وأردف "يسمح لنا هذا الأثر المنخفض بمواصلة تقديم المشورة والمساعدة لشركائنا العراقيين في استئصال البقايا الأخيرة لداعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة، وهذا القرار يرجع إلى ثقتنا في زيادة قدرة قوات الأمن العراقية على العمل بشكل مستقل".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم، عن سحب المزيد من قوات بلاده من العراق.

(م ش)