ماكنزي يعبّر عن قلقه إزاء تطوير إيران صواريخها البالستية

وعبّر قائد المنطقة المركزية الأميركية الجنرال، فرانك ماكنزي، عن قلقه الخاص من وجود مُسيّرات صغيرة في مسرح العمليات، وقال "إن إيران تشغّل هذه المنظومات وقد استثمرت كثيرًا فيها، وكذلك التنظيمات مثل داعش والقاعدة وطالبان توجهوا إلى المنطقة لهذا السبب".

وأشار تقرير لمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية إلى أن إيران سلّمت صواريخ باليستية لمجموعات موالية لإيران في العراق، أما حزب الله فيملك أكثر من 150 ألف صاروخ من صنع إيراني، وحصل خلال السنوات الماضية على صواريخ دقيقة يصل مداها إلى 400 كم، وعلى الأرجح أنه يعمل على تجميع هذه الصواريخ على أرضه، كما أن المجموعات الموالية لإيران في سوريا والحوثيين في اليمن لديهم صواريخ إيرانية ومُسيّرات صغيرة.

ولاحظ تقرير المعهد أن إيران تصنّع صواريخ يصل مداها إلى 2000 كم، والمقصود هو تهديد المدن والمصالح الاقتصادية لدى الدول الجارة، كما أن المُسيّرات زادت من مداها ومن ساعات تحليقها وتحمل صواريخ أو شحنات متفجرة.

وتنشر الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إسرائيل منظومات متعددة مضادة للصواريخ، وهناك قدرات تقنية عالية وبشرية منتشرة في هذه المنطقة وقادرة على مواجهة الأخطار الصاروخية، ومنها منظومات باتريوت و"ثاد" وهي أثبتت فاعليتها، خصوصًا في مواجهة الصواريخ الباليستية والعابرة، لكن الخطر الإيراني المتصاعد يتمثّل في كثرة الصواريخ التي ينتجونها ويسلمون عددًا كبيرًا منها للمجموعات التابعة لهم في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال مايكل نايت من معهد واشنطن للشرق الأدنى إن إيران أعطت الحوثيين 200 منظومة كاملة من الصواريخ، كما أن الحوثيين يتلقون المئات من محركات المُسيّرات عن طريق إيران التي تشتريها من حول العالم وترسلها إلى الحوثيين.

وتسعى إيران إلى نشر عدد مماثل في الأراضي السورية، وهذا يعني أن إسرائيل تواجه تهديدًا من عشرات آلاف الصواريخ المزروعة في لبنان وسوريا ومجددًا من الأراضي العراقية، حيث سلّمت إيران صواريخ متوسطة المدى لجماعات تابعة لها.

(د ع)