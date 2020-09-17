ماكغورك يشن هجوماً لاذعاً على ترامب بعد تقرير الأمم المتحدة عن شمال شرق سوريا

وقال ماكغورك في تغريده على التويتر: "ترامب قال بأنه لم يحدث شيء بعد أن تخلى عن شمال شرق سوريا وسلمها لبوتين وأردوغان، ولكن وفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، فإن جرائم الحرب و جرائم القتل والاختطاف والنهب والتهجير القسري حدثت في المناطق التي غادرها جنودنا وتزداد سوءاً".

وأضاف ماكغورك "القوات الأمريكية موجودة حالياً في سورية ولكنها ليست لحماية الناس هناك وليست لمحاربة داعش ولكن (وفقًا لترامب) لحراسة النفط".

وأردف" تتعرض هذه القوات الآن للضغط، بل إنها تُصاب على يد القوات الروسية عندما أمر ترامب قواته بالمغادرة".

وأضاف" ليس لدى القائد الأعلى (ترامب) أي أدنى فكرة عما يتعرض له الجنود الأمريكيين هناك، وحتى لا يكترث بهذا الأمر، لقد ورث ترامب مهمة مستقرة ودائمة وأحرقها".

(م ش)