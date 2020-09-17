ماكغورك يشن هجوماً لاذعاً على ترامب بعد تقرير الأمم المتحدة عن شمال شرق سوريا

وجه المبعوث الأمريكي السابق إلى التحالف الدولي المناهض لداعش بريت ماكغورك انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حديثه السابق بأنه لم يحدث شيء عندما احتلت تركيا مناطق سورية مستشهدا بتقرير اللجنة الأممية حول انتهاكات المرتزقة.
العالم والشرق الأوسط 2020-09-17T17:22:00 مركز الأخبار

وقال ماكغورك في تغريده على التويتر: "ترامب قال بأنه لم يحدث شيء بعد أن تخلى عن شمال شرق سوريا وسلمها لبوتين وأردوغان، ولكن وفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، فإن جرائم الحرب و جرائم القتل والاختطاف والنهب والتهجير القسري حدثت في المناطق التي غادرها جنودنا وتزداد سوءاً".

وأضاف ماكغورك "القوات الأمريكية موجودة حالياً في سورية ولكنها ليست لحماية الناس هناك وليست لمحاربة داعش  ولكن (وفقًا لترامب) لحراسة النفط".

وأردف" تتعرض هذه القوات الآن للضغط، بل إنها تُصاب على يد القوات الروسية عندما أمر ترامب قواته بالمغادرة".

وأضاف" ليس لدى القائد الأعلى (ترامب) أي أدنى فكرة عما يتعرض له الجنود الأمريكيين هناك، وحتى لا يكترث بهذا الأمر، لقد ورث ترامب مهمة مستقرة ودائمة وأحرقها".

(م ش)


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