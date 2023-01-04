ماهي المشاريع الخدمية في ريف دير الزور الشرقي خلال عام 2022؟

وخلال عام 2022، تمكنت لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي من إنجاز العديد من المشاريع الخدمية المتنوعة في مختلف مناطق ريف دير الزور الشرقي.

التزفيت

أطلقت لجنة الخدمات مشروع تزفيت الطرقات في كافة مناطق ريف دير الزور الشرقي، وتضمن المشروع؛ تنظيم الطرقات وفرشها بمادة البقايا، وتلاها مد القميص الإسفلتي، بكمية بلغت 34 ألف م3.

واستهدف مشروع التزفيت الطرقات الرئيسية بدءاً من قرية أبو حردوب غرباً وصولاً إلى بلدة الباغوز شرقاً، بالإضافة إلى استكمال تزفيت الطريق العام المؤدي إلى بلدة السوسة.

وحسب ما أفاد به عضو لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي، خليل الهنداوي، فإن التكلفة الإجمالية لعمليات تأهيل الطرقات وتعبيدها بلغت630 ألف دولار.

كما عملت لجنة الخدمات، على إعادة تأهيل المدخل الرئيس لبلدة أبو حمام، بالإضافة إلى إنشاء مرآب لبلدية الشعب في البلدة، واستمر العمل عليه شهر ونصف.

مشاريع الإنارة

كما أطلقت لجنة الخدمات خلال عام 2022، مشروعين للإنارة بريف دير الزور الشرقي؛ استهدف المشروع الأول، بلدة الكشكية، وغرانيج، وقرية أبو حمام، أما المشروع الثاني، فاستهدف إعادة تأهيل منظومة الإنارة في بلدتي الشعفة، والسوسة، وقرية البوبدران.

وأكد الهندواي، "انتهاء إعادة تأهيل منظومة الإنارة بريف دير الزور الشرقي عامة".

محطات مياه الشرب والري

ومن أهم المشاريع التي أطلقتها لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي، العمل على إنشاء محطة مياه في قرية أبو حردوب، وأخرى في قرية أبو حمام، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل عليهما في الأيام القليلة المقبلة.

كما أنشأت لجنة الخدمات 3 مراقد مياه لمحطات العليات، في بلدة الشعفة، ومرقد لمحطة مياه الكشكية، ومرقد لمحطة مياه بلدة غرانيج، تمد 64 ألف نسمة بمياه الشرب.

ويبلغ عدد المحطات بريف دير الزور الشرقي 27 محطة، 17محطة تم إعادة تأهيلها عامة وتضخ مياه الشرب بشكل يومي، ولا تزال 9 محطات قيد التأهيل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في بداية العام الجاري.

وقال الهنداوي: "عملت لجنة الخدمات على إنشاء دوار لبلدة السوسة، ودوار لبلدة الباغوز، بالإضافة إلى إصلاح خطوط المياه في البلدتين، بطول 1000م، بالإضافة إلى إصلاح خطوط المياه في بلدتي هجين وأبو حمام بطول 1000م أيضاً".

وبيّن الهندواي، "أن لجنة الخدمات عملت على تقديم دراسات لـ14 مشروعاً وتم رفعها لهيئة الإدارات المحلية والبيئة، وسيتم العمل عليها في حال تم الموافقة عليها، بالإضافة إلى استكمال عمليات التزفيت في ريف دير الزور الشرقي".

(خ)

ANHA