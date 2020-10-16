ماهي الإجراءات المطلوبة من الأسرة السورية للخروج من مخيم الهول؟

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول الجاري قراراً يقضي بإخراج الأسر السورية النازحة الراغبة من مخيم الهول، بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

ويقضي القرار الذي يحمل الرقم 146 "بإخراج الأسر السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول والراغبة بالخروج منه والعودة إلى مناطقها بعد استكمال الإجراءات اللازمة أصولاً"، فما هي الإجراءات اللازمة لخروج تلك الأسر؟

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي لوكالة هاوار: "هذا القرار يخص فقط الأسر السورية النازحة المقيمة في مخيم الهول، ولا يشمل باقي الأسر الموجودة في المخيم".

وأشار أحمي إلى أن هناك إجراءين فقط لا غير ليتم البت في إخراج الأسر؟ وقال: "الإجراء الأول هو تقدم الأسرة الراغبة بالخروج بطلب للخروج إلى إدارة المخيم، لأن هناك عدد كبير من الأسر غير الراغبة بالخروج من المخيم والبعض منهم لا يرغب بالخروج لأسباب أمنية وآخرون لأسباب معيشية".

وأضاف "أما الإجراء الثاني فهو إعداد دراسة أمنية عن الأسرة الراغبة بالخروج، للتأكد من هذه الأسرة غير فاعلة في صفوف مرتزقة داعش، ولم تقم بعمليات في صفوف داعش؟"، مؤكداً أنه بناء على هذين الإجراءين سيتم اتخاذ القرار بخروج الأسرة أو لا.

ويعتبر مخيم الهول من أكبر المخيمات الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، والأخطر في العالم، نظراً للعدد الهائل من أسر مرتزقة داعش القاطنين فيه، ونظراً لما يشهده المخيم من عمليات "قتل، تعذيب، محاولات فرار، وفوضى".

ويسبب وجود أسر مرتزقة داعش في المخيم، أضراراً كبيرة بالنازحين السوريين واللاجئين العراقيين، نظراً للأيديولوجية التي يحملونها.

وبحسب آخر إحصائية لإدارة مخيم الهول، يعيش في المخيم الآن 17693 أسرة تضم ٦٤٣٧٣ شخصاً موزعين على الشكل التالي:

٨٢٠٩ أسرة عراقية تضم 30606 شخصاً.

6706 أسرة سورية تضم 24223 شخصاً.

2778 أسرة أجنبية تضم 9544 شخصاً من جنسيات عربية وأوروبية.

(ح)

ANHA