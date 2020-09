ماهي الأفلام المشاركة في مهرجان ليلون السينمائي الدولي؟

من المقرر أن تنطلق غدًا أولى أيام فعاليات أول مهرجان سينمائي دولي باسم مهرجان ليلون".

وكانت اللجنة التحضيرية المؤلفة من 7 أشخاص يعملون على تحضيرات المهرجان، قد بدأت بالعمل على ترجمة الأفلام إلى اللغة الكردية والعربية، وأوشكت على الانتهاء منه وتحضير المكان الذي سينظم فيه المهرجان.

نبذة عن مهرجان ليلون

مهرجان سينمائي سيقام داخل مخيمي برخدان وسردم بمقاطعة الشهباء وهو المهرجان الأول الذي يقام على المستوى العالمي ويستقبل أفلامًا من جميع أنحاء العالم، من هواة ومحترفي الفن السابع وسترافقه فعاليات فنية ضمن أسبوع سينمائي يسبقه افتتاح فني رسمي، ويتخلله حفل ختام وتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى إيصال معاناة الشعوب والتعرف والتعريف بالثقافات، وفتح نافذة للتواصل مع المحيط الثقافي بين الشعوب، وبناء العلاقات مع الآخر، والتبادل الثقافي مع كافة الشعوب والمجتمعات والدول، وتبادل الخبرات الفنيّة في المجال السينمائي، والاستفادة من تجارب المجتمعات المتقدمة في المجال السينمائي.

وتكمن أهمية المهرجان في كونّه بوابة للتواصل الثقافي بين شعوب العالم، وهو حوار بصري بين الأمم من خلال العاملين في الحقل السينمائي، وفرصة هامة لتلاقي المخرجين والكتاب وتلاقح الأفكار والروئ، فرصة للتلاقي الفني الذي يجتاز الحدود لبناء العلاقات وتعزيز التبادل الثقافي لتشكل أرضية هامة لخلق العلاقات على مختلف الصعد (الثقافية، الفنيّة، الدبلوماسيّة، السياسيّة، الاجتماعيّة) بين الشعوب والدول.

لذلك ورغم الحصار، ورغم الحرب الشرسة، لابدّ من إطلاق هكذا نوع من المشاريع الثقافية الفنية، فالحرب في بنيتها ثقافية بأدوات تدميرية تسعى إلى محو ثقافات لتحل محلها ثقافات لا تمت للجغرافية بصلة.

ويتضمن المهرجان مسابقة للأفلام القصيرة، ومسابقة للأفلام الطويلة، ومسابقة للأفلام الوثائقية.

وتخصص الجوائز للفائزين على أربعه جوائز وهي: " جائزة أفضل فيلم قصير، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل وجائزة أفضل فيلم وثائقي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما سيمنح درع للفائزين وهو عبارة عن رمز المرأة الحرة.

الأفلام المشاركة في المهرجان

وبعد التحضيرات من قبل كومين سينما آفرين تم اختيار 58 فيلمًا من أصل 2200 وذلك على عدد أيام مقاومة العصر، وكشفت اللجنة التحضيرية عن أسماء الأفلام التي ستشارك في المهرجان.

والأفلام المشاركة هي من كل من ألمانيا، سلوفانيا، أفغانستان، العراق، إيرلندا، فنزويلا، دانمارك، استراليا، لبنان، هنغاريا، تشيلي، مالطا، فرنسا، أمريكا، إسبانيا، مصر، إيطاليا، تركيا، الهند، الصين، اليونان، الأردن، أذربيجان، بولندا، تونس، المغرب، إيران" بالإضافة إلى روج آفا وشمال وشرق سوريا.

