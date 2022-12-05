معهد ستوكهولم يؤكد استمرار ارتفاع مبيعات الأسلحة عالمياً

ووفقاً لتقرير "سيبري" فقد باعت أكبر 100 شركة أسلحة في العالم أسلحة ثقيلة وخدمات عسكرية بما قيمته 592 مليار دولار عام 2021.

وأوضح التقرير أن هذا يعني زيادة معدلة حسب العملة بنسبة 1.9% مقارنة بالعام السابق، وبالتالي كانت الزيادة أعلى مما كانت عليه في عام 2020، ولكنها كانت أقل من متوسط الزيادة في السنوات الأربع التي سبقت جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات سيبري، فإن معظم المعدات الدفاعية لا تزال، إلى حد بعيد، تأتي من شركات أميركية. وتمثل 40 شركة أميركية مدرجة في القائمة- من بينها أعلى خمس شركات في التصنيف- 51% من جميع مبيعات الأسلحة من أعلى 100 شركة.

وحلت الصين في المرتبة الثانية بحصة ارتفعت بشكل حاد إلى 18%، تلتها بريطانيا بنسبة 6.8%، وفرنسا 4.9%، وكانت حصة ألمانيا 1.6%.

وبعد أن كانت حصة روسيا 3% قبل تحركها العسكري في أوكرانيا، حققت زيادة طفيفة قدرها 0.4%، وفي حين أن التقارير تشير إلى أن شركات الأسلحة الروسية، كانت تكثف إنتاج الأسلحة؛ بسبب الوضع في أوكرانيا، فقد واجهت صعوبة في الحصول على أشباه الموصلات، وفقاً لما أورده معهد "سيبري". وأضاف إنها تأثرت أيضاً بالعقوبات المتصلة بالحرب.

(م ش)