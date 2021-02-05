معهد دراسات الحرب: بيلاروسيا بصدد نشر قواتها في سوريا هذا العام

قالت مجموعة من قدامى المحاربين البيلاروسيين إن القوات المسلحة البيلاروسية (BAF) تستعد لنشر كتيبتين من ما يسمى بـ "حفظة السلام" في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بحسب ما أورده معهد دراسات الحرب.

وقالت""BYPOL، وهي جمعية من أفراد خدمة الأمن البيلاروسيين السابقين والمحاربين القدامى الذين يتعاطفون مع حركة الاحتجاج ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، "في 30 يناير/ كانون الثاني أن القوات الجوية البيلاروسية أمرت قيادتي العمليات في بيلاروسيا ببناء وحدات لعمليات حفظ السلام وتسيير الدوريات في سوريا".

وأضافت المجموعة أن "أول انتشار بيلاروسي في سوريا سيتألف من وحدتين بحجم كتيبة (300 فرد) حيث سيبلغ مجموع أفرادها حوالي 600 فرد"، هذا ومن المحتمل أن يكون الكرملين قد حرض على هذا الأمر وسيسهل نشر القوات البيلاروسية، والتي ستدعم القوات العسكرية الروسية في سوريا.

ولم تعلق سلطات بيلاروسيا ولا الكرملين على هذا الانتشار الذي من المفترض أن يبدأ بعد سبعة أشهر.

في حين أدلى المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيلاروسيا بتصريح عام مفاده في الأول من هذا الشهر أن "بيلاروسيا تسعى باستمرار إلى اتجاهات جديدة لأنشطة حفظ السلام".

وسعى الكرملين إلى الاستفادة من القوى الشريكة في سوريا لعدة سنوات، حيث لم ينجح الكرملين في اقتراح إرسال قوات من العديد من الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة (CIS) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، بما في ذلك بيلاروسيا، إلى سوريا لعمليات حفظ السلام المشتركة في تموز/ يوليو 2017.

ورفضت كازاخستان وقيرغيزستان هذا الطلب، ولكن أرمينيا العضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي نشرت سرية خبراء في محافظة حلب، سوريا، في شباط / فبراير 2019.

ويقال إن الجيش البيلاروسي يدير سرية واحدة لحفظ السلام قوامها حوالي 100 فرد متعاقد (وليس مجندًا)، وتزعم "BYPOL" أن السلطات البيلاروسية تعرض على البيلاروسيين حوالي 2000 دولار شهريًّا للتعاقد على هذا النشر، مما يشير إلى جهود تجنيد جديدة.

ومن المرجح أن يزيد الجيش البيلاروسي من العدد الحالي لمتعاقدي قوات حفظ السلام على مدى الأشهر الستة المقبلة لدعم نشر 600 فرد بدلًا من نشر وحدات قائمة غير تابعة لقوات حفظ السلام.

وكما يتفق نشر وحدات بحجم كتيبة مع العمليات الروسية الحالية في سوريا ومع التدريبات الروسية البيلاروسية السابقة، فكتائب الشرطة العسكرية الروسية هي التشكيل العملياتي للانتشار في سوريا.

وأجرت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة السابقة عمليات مشتركة على مستوى الكتيبة والفرعية، وأجرت القوات الروسية مناورات مشتركة "كتشكيل قتالي واحد" على مستوى الكتيبة مع القوات البيلاروسية لأول مرة في 20 أيلول/ سبتمبر 2020.

ويمكن أن يساعد الانتشار البيلاروسي الوحدات الروسية على تأمين خطوط اتصالات أرضية في وسط سوريا، حيث أطلقت روسيا جهدًا متجددًا لحماية البنية التحتية القيمة للنفط والغاز في وسط سوريا في آب/ أغسطس 2020، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق انتشار الشرطة العسكرية الروسية والقوات العسكرية الخاصة لفاغنر.

وتقوم القوات المدعومة من روسيا في سوريا، بما في ذلك الفيلق الخامس لجيش حكومة دمشق، بعمليات تطهير لمكافحة داعش على طول طريق دير الزور - تدمر السريع منذ 19 يناير/ كانون الثاني ردًّا على تصعيد كمائن مرتزقة داعش على طول هذا الطريق، ويمكن أن يعزز الانتشار البيلاروسي العمليات الأمنية لحكومة دمشق في المنطقة الأمنية الممتدة بين دير الزور وتدمر.

ومن شأن نشر قوات بيلاروسية في سوريا أن يعزز ثلاثة خطوط استراتيجية للكرملين، بالإضافة إلى دعم العمليات الروسية:

أولًا: حملة الكرملين للاستفادة من القوات الشريكة في حربها في سوريا، ومن المحتمل أن ينوي الكرملين الاستفادة من انتشار القوات البيلاروسية لإضفاء شرعية إضافية على التدخل الروسي في سوريا من خلال تأطيره على أنه جهد دولي.

ويسعى الكرملين إلى زيادة القوى الشريكة والائتلافات الدولية لتضخيم انتشار قواته، ويتوقع معهد دراسات الحرب أن يستفيد الكرملين على الأرجح من القوات غير الروسية في العمليات الاستكشافية المستقبلية في يناير/ كانون الثاني 2021.

ثانيًا: جهد الكرملين لدمج الوحدات العسكرية الروسية والبيلاروسية، ومن المحتمل أن يسعى الكرملين إلى دمج الوحدات العسكرية البيلاروسية تحت هياكل القيادة الروسية وصولًا إلى مستوى الكتيبة، وستعزز العمليات الروسية البيلاروسية المشتركة في سوريا جهود الكرملين من خلال ممارسة التنسيق على مستوى الكتائب.

ثالثًا: جهود الكرملين لزيادة النفوذ العسكري الروسي في بيلاروسيا من خلال مناورات "زاباد 2021" المخطط لها في سبتمبر/ أيلول2021، وسيتزامن نشر بيلاروسيا في سبتمبر 2021 مع التدريبات العسكرية الروسية لعام 2021.

ومن المرجح أن يستخدم الكرملين هذه التدريبات لمزيد من التكامل العسكري الروسي البيلاروسي، ومن المرجح أن تنتشر القوات الروسية التقليدية في بيلاروسيا في زاباد 2021 على نطاق أكبر بكثير مما فعلت في زاباد 2017، ومن المرجح أن يربط الكرملين نشر القوات البيلاروسية في سوريا بهذه التدريبات الرئيسية.

(م ش)