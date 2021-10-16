وقال المعهد البولندي للأبحاث الدولية في نشرة ورد فيها: "في ضوء الخطوات العدوانية الروسية الهادفة ضد بلدان الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لها، يجب على الاتحاد الأوروبي تحديد صيغ للإجراءات الجوابية حال استمرار الأعمال العدوانية للسلطات الروسية"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم (RT).

وأشار المعهد إلى أن فرض قيود على روسيا في المجال المصرفي ومجال الطاقة قد تصبح الأكثر فعالية.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصى المعهد البولندي بتعزيز دعم المجتمع المدني في روسيا بواسطة شبكات التواصل الافتراضي والقنوات الدبلوماسية. كما اقترح على الاتحاد الأوروبي دعم وسائل الإعلام والمؤسسات غير الحكومية الروسية.

وقام مجلس الاتحاد الأوروبي سابقاً بتوسيع قائمة العقوبات الفردية تجاه المواطنين الروس والأوكرانيين والمنظمات المسؤولية عما يسمى بـ "تقويض سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا".

(د ع)