معهد بحثي يفضح نفاق قناة الجزيرة القطرية

ويقول تقرير لمعهد بيغن – سادات الإسرائيلي للأبحاث، ان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ثاني، وافق مؤخراً على أول انتخابات شبه ديمقراطية لبرلمان البلاد (مجلس الشورى)، والتي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2021. في الماضي، كان الأمير نفسه يعين أفراد المجلس الخمس والأربعين. وهو الآن جاهز للسماح بالانتخاب الشعبي لـ 30 منهم، رغم أنه يحتفظ بسلطة تعيين الخمسة عشر الباقين.

ظاهريًا، هذه خطوة إيجابية نحو "الديمقراطية" في إمارة قطر الاستبدادية. ومع ذلك، جادل الكثيرون بأن هذه الإصلاحات مخصصة للاستهلاك الغربي قبل كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر العام المقبل.

كمعيار للمشاركة في الانتخابات المقررة، تقرر أن أي شخص يحمل الجنسية القطرية الأصلية ويبلغ من العمر 18 عامًا سيكون له الحق في التصويت. أولئك الذين حصلوا على الجنسية القطرية، أي الأفراد الذين تم تجنيسهم وليسوا قطريين في الأصل، لن يكونوا مؤهلين للمشاركة.

وفقًا للمادة 1 من قانون الجنسية القطرية، فإن القطريين الأصليين هم أولئك الذين استقروا في الإمارة قبل عام 1930. وعلى هذا النحو، فإنه يقسم القطريين فعليًا إلى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية. هذا الحكم تمييزي بشكل خاص ضد قبيلة مرة، وهي واحدة من أكبر قبائل قطر.

لا عجب إذن أن قانون الجنسية قد أثار حفيظة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج. وأسفرت المظاهرات عن اعتقالات عديدة. هذه هي المرة الأولى التي تشهد مثل هذه المظاهرات في الخليج العربي منذ سنوات عديدة.

خلال "الربيع العربي"، حثت قناة الجزيرة الإخبارية القطرية الناس في جميع أنحاء العالم العربي على الانتفاض ضد أنظمتهم، من مصر إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن. وحثت الشبكة الجماهير العربية على النزول إلى الشوارع وإزاحة القيادات باسم الديمقراطية والحقوق الفردية والحرية.

لأكثر من عقد من الزمان، قامت قناة الجزيرة بإثارة العصيان المدني العربي والاضطراب باسم حقوق الإنسان والديمقراطية. لكنها اليوم ترفض الإبلاغ عن الاحتجاجات التي تجري على بعد دقيقتين من استوديوهاتها الخاصة. الشبكة صامتة تماماً عن احتجاجات قطر، ولم تقدم أي تغطية لها على الإطلاق. مواقع التواصل الافتراضي العربية تتصاعد بصوت عال وواضح ضد قطر وعدم تغطية الأحداث التي تجري هناك. تنقل قناة الجزيرة تقارير عن العالم العربي بأسره، ولكن عندما تصل المظاهرات إلى ساحتها الخلفية، تظل صامتة بشكل واضح، وتكشف عن نفاقها الصارخ.

(م ش)