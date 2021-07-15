معهد أميركي: الانسحاب الأميركي من أفغانستان يفتح الطريق أمام الهيمنة الصينية على هذا البلد

لطالما رغبت الصين، التي تشترك في حدود صغيرة بطول 47 ميلاً مع أفغانستان، في تطوير علاقات أوثق مع كابول، لأسباب ليس أقلها الاحتياطيات الكبيرة غير المستغلة من الثروة المعدنية التي تمتلكها أفغانستان، وهي الموارد التي يمكن أن تجعل البلاد مكتفية ذاتياً اقتصادياً بسهولة إذا تم تطويرها بالكامل.

من وجهة نظر الصين، فإن الوصول إلى الثروات المعدنية في أفغانستان سيوفر لها إمداداً جاهزاً بالمعادن الثمينة التي تعتبر حيوية لهدف الحزب الشيوعي الحاكم على المدى الطويل المتمثل في أن يصبح القوة الاقتصادية البارزة في العالم.

إن عقوداً من الصراع المستمر في أفغانستان، والتي يعود تاريخها إلى غزو الاتحاد السوفيتي في عام 1979، تعني أنه، حتى الآن، لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في تنمية الثروات الطبيعية للبلاد. ويعد الفساد المستشري بين النخبة الحاكمة في البلاد سبباً آخر لبطء معدل التقدم، ونتيجة لذلك تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأفغانية تخسر حوالي 300 مليون دولار من التعدين كل عام.

كان ينظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مرحلة ما في تطوير الثروة المعدنية لأفغانستان للمساعدة في دفع تكلفة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يقدر أنه كلف دافعي الضرائب الأميركيين ما بين 1-2 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين.

الآن، بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، هناك مخاوف متزايدة من أن الصين ستتحرك بسرعة لتحل محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في هذا البلد، مع كل التداعيات التي قد تترتب على ذلك، حيث تتطلع مجموعة من الجماعات الإرهابية، مثل داعش، إلى استخدام البلاد كملاذ آمن للتخطيط لهجمات ضد الغرب.

إن طريقة رحيل الأميركيين، حيث من الواضح أنهم لم يثقوا في حلفائهم الأفغان بما يكفي لإعطائهم إشعاراً مسبقاً بمغادرتهم، يُظهر نقصاً مقلقاً في الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها على الرغم من حقيقة أن الجانبين كانا حليفين مقربين لما يقرب من عقدين.

استثمرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو، مثل بريطانيا، مليارات الدولارات في تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية للدفاع عن البلاد ضد تهديد طالبان.

ومع ذلك، فقد وصل الوضع على الأرض إلى النقطة التي ستكافح فيها القوات الأفغانية، دون دعم من القوات الغربية، من أجل الانتصار ضد خصم حازم وواسع الحيلة مثل طالبان.

تنعكس عدم قدرة القوات الأفغانية على حماية الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد في الأرقام الأخيرة التي تظهر أن طالبان تسيطر على ثلث جميع المقاطعات البالغ عددها 421 في البلاد، مع زعم طالبان نفسها أنها باتت تسيطر على 85٪ من البلاد.

حتى لو كانت مزاعم طالبان مبالغ فيها، كما يزعم المراقبون الغربيون، فمن الواضح أن الحكومة الأفغانية تتعرض لضغوط هائلة نتيجة لقرار بايدن تسريع الانسحاب، مع إنهاء العمليات القتالية الأميركية قبل الموعد النهائي المقرر في شهر أيلول الذي حدده الرئيس الأميركي في الأساس.

وكما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" في نهاية الأسبوع، فإن واشنطن "تراقب بقلق عميق" بينما يسيطر عناصر طالبان على المزيد والمزيد من الأراضي.

مع احتمال ضئيل للواقعية للتوصل إلى تسوية تفاوضية بين كابول وطالبان في محادثات السلام الجارية حالياً في دولة قطر الخليجية، فإن المسرح مهيأ لبكين للتدخل وممارسة نفوذها في بلد يقع في نطاق سيطرة واشنطن.

تتمتع بكين بالفعل بعلاقات جيدة مع جارتها باكستان، حيث أطلق على رئيس الوزراء باكستان صاحب الكاريزما، عمران خان، لقب "طالبان خان" لدعمه لحركة طالبان.

وكجزء من جهود بكين لتعميق وتوسيع علاقاتها في آسيا الوسطى، تركز بكين أيضاً جهودها على توسيع نفوذها في أفغانستان، وهي سياسة تتوقع أن تؤتي ثمارها إذا حققت طالبان هدفها المتمثل في السيطرة على البلاد بأكملها.

وفي محاولة لتحسين العلاقات مع بكين، رفضت طالبان إدانة اضطهاد الصين للمسلمين في شينجيانغ، وأعلنت أنها لن تؤوي بعد الآن مقاتلي الأويغور في الأراضي التي يسيطرون عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فتح المسؤولون الصينيون قنوات غير رسمية مع طالبان، بهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

بايدن، بالحكم عليه من خلال دفاعه الحماسي عن قراره بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، يعتقد بوضوح أنه من مصلحة أميركا إنهاء انخراطها المستمر منذ عقدين في البلاد. ولكن إذا فتح الانسحاب الأميركي الطريق أمام الصين لتصبح القوة المهيمنة الجديدة في أفغانستان، فسيكون بايدن مسؤولاً، بقدر ما يتعلق الأمر بالغرب، عن كارثة استراتيجية ذات أبعاد أسطورية.

(م ش)