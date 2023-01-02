مادورو يعلن استعداد بلاده التام لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة

وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماماً للتحرك باتجاه عملية؛ لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقاً الحكم في البلاد".

وأضاف: "نحن مستعدون لحوارات على أعلى مستوى من أجل علاقات يسودها الاحترام، وآمل في أن يصل شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة... من أجل أن تقلب الصفحة وتترك هذه السياسة المتطرفة جانباً وتتوصل إلى اعتماد سياسات أكثر براغماتية حيال فنزويلا".

كما أوضح مادورو أن "الأمور تتقدم على نحو جيد" مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى وجود "حوار دائم" مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل.

وهذا وأوفد البيت الأبيض في وقت سابق، مبعوثين إلى كراكاس؛ للتفاوض وتخفيف العقوبات ضد فنزويلا بعد المفاوضات التي جرت بين السلطة والمعارضة، وقد سمحت واشنطن خصوصاً لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بالعمل في الدولة اللاتينية خلال الأشهر الستة المقبلة.

(م ش)