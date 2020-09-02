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معبر سيمالكا: الأحد القادم آخر موعد لعبور حاملي الإقامة العراقية

أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي أنه تم تحديد يوم 6 أيلول الجاري، كآخر يوم لعبور حاملي الإقامة العراقية إلى إقليم كردستان.

مركز الأخبار

ونشرت إدارة معبر سيمالكا الحدودي، اليوم تعميمًا على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السماح بعبور حاملي الاقامة العراقية إلى أراضي إقليم كردستان.

الإدارة قالت في التعميم: إنه وبالتنسيق مع إدارة معبر فيش خابور في باشور كردستان تم تحديد يوم الأحد المقبل 6/9/2020 كآخر يوم لعبور حاملي الإقامة العراقية إلى إقليم كردستان.

ونوهت أن على المسافرين الذين تم تحديد يوم الاثنين 6/9/2020 لعبورهم، القدوم إلى المعبر يوم الأحد، كونه آخر يوم للعبور حتى إشعار آخر.

(سـ)