معبر سيمالكا يستقبل العائدين من باشور كردستان

وكانت إدارة معبر سيمالكا الحدودي قد أصدرت بتاريخ 27 أيار الجاري قراراً بفتح المعبر أمام أهالي شمال وشرق سوريا الراغبين بالعودة، بعد إغلاق المعبر في 14 آذار المنصرم لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

ودخلت صباح اليوم السبت أول دفعة من القادمين من باشور كردستان"جنوب" عبر معبر سيمالكا الحدودي بعد فحوصات أجرتها اللجنة الصحية في المعبر.

وتضمنت الإجراءات تعقيم القادمين بمواد خاصة، وتسجيل أسمائهم في سجلات صحية إلى جانب أخذ عينات لتحليلها والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

هذا وبحسب القرار الصادر من إدارة المعبر فسيسمح للوافدين بالعودة حتى تاريخ 4 حزيران القادم.

ANHA