معبر سيمالكا يستقبل العائدين من باشور كردستان

وصلت أول دفعة من أهالي شمال وشرق سوريا إلى معبر سيمالكا الحدودي، بعد السماح بفتح المعبر لدخول الأهالي الذين لم يستطيعوا العودة نتيجة إغلاق المعبر بعد إعلان الحظر بسبب فيروس كورونا.
خبر 2020-05-30T11:07:00 قامشلو

وكانت إدارة معبر سيمالكا الحدودي قد أصدرت بتاريخ 27 أيار الجاري قراراً بفتح المعبر أمام أهالي شمال وشرق سوريا الراغبين بالعودة، بعد إغلاق المعبر في 14 آذار المنصرم لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

ودخلت صباح اليوم السبت أول دفعة من القادمين من باشور كردستان"جنوب" عبر معبر سيمالكا الحدودي بعد فحوصات أجرتها اللجنة الصحية في المعبر.

وتضمنت الإجراءات تعقيم القادمين بمواد خاصة، وتسجيل أسمائهم في سجلات صحية إلى جانب أخذ عينات لتحليلها والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

هذا وبحسب القرار الصادر من إدارة المعبر فسيسمح للوافدين بالعودة حتى تاريخ 4 حزيران القادم.

ANHA


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