معبر سيمالكا مغلق بشكل كامل حتى إشعار آخر

وأصدرت إدارة معبر سيمالكا الحدودي بياناً أعلنت فيه إيقاف حركة العبور بشكل كامل، على أن يخصص يوم واحد في الأسبوع للمنظمات الإنسانية.

وجاء في نص البيان:

"تعلن إدارة معبر سيمالكا الحدودي بان وبدء من اليوم الموافق لتاريخ 14/3/2020، يغلق معبر سيمالكا الحدودي بشكل كامل إمام المسافرين من وإلى روج آفا ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للمنظمات الإنسانية الغير حكومية والعاملين في الأمم المتحدة السفر من والى شمال وشرق سوريا وإدخال موادهم.

ويستثنى من القرار فقط الحالات الإسعافية التي يتوجب عبورها الى إقليم كردستان".

ويأتي قرار إدارة معبر سيمالكا في إطار سلسلة الإجراءات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

(ك)