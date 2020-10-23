معارك قوية في ريف حماة ومقتل 61عنصرًا من قوات الحكومة ومرتزقة داعش

وتشهد محاور الرهجان والشاكوسية وآثريا ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي ضمن البادية السورية، معارك عنيفة بين مرتزقة داعش من جانب، وقوات الحكومة من جانبٍ آخر.

وعلى الرغم من المشاركة المكثفة لكل من طائرات الروس الحربية وطائرات قوات الحكومة الحربية والمروحية لصد هجمات مرتزقة داعش عبر ضربات جوية مكثفة، إلا أن الأخير يواصل هجومه الذي بدأه قبل أقل من 4 أيام، وتمكن من السيطرة على تجمع عسكري واغتنام آليات وذخائر لقوات الحكومة بريف آثريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة خلال نحو 90 ساعة من القصف الجوي والبري المكثف والاشتباكات العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات الحكومة إلى 39، بينما ارتفع تعداد قتلى مرتزقة داعش إلى 22، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 887 قتيلا من قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات المرتزقة، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 482 من مرتزقة داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)