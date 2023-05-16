معارك قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وارتفاع عدد القتلى

الإعلان جاء من النقابة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي أكدت أيضاً نزوح أكثر من900ألف سوداني إلى الدول المجاورة هرباً من القتال،

المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالت مستمرة، رغم الهدن الكثيرة التي أعلنت لإيقاف القتال بينهما، والعودة إلى طاولة الحوار.

الجيش السوداني قال في بيان، إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة بالأرواح أثناء تصديها لمحاولاتهم السيطرة على قاعدة “وادي سيدنا” الجوية، مضيفاً أنه تمكن من صد هجوم آخر على معسكر “الكدور” شمالي الخرطوم بحري.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على معسكر “السواقة” وعدد من المعسكرات شمالي الخرطوم بحري، وأسر أكثر من 700من عناصر الجيش السوداني، وسط اتهام كل من الطرفين الآخر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين المحاصرين.

(سـ)