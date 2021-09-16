معارك مستمرة بين القوات اليمنية والحوثيون ومقتل 50 شخصاً من الطرفين

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية: "قُتِل عقيد و19 آخرون من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين، في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مشيراً إلى مقتل "30 حوثيّاً في تلك المعارك وفي غارات جوية".

ونادراً ما يعلن الحوثيون الخسائر في صفوفهم. وكان الحوثيون قد أحرزوا تقدماً في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، مع سيطرتهم على عدد من المديريات فيها، وفق ما أفادته شبكة الحرة.

وفي شباط / فبراير، صعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، آخر المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين.

(د ع)