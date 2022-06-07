معارك محتدمة في سيفيرودونيتسك.. وروسيا: لدينا الحق في ضرب مراكز القرار في أوكرانيا

قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يعمل على عزل منطقة سيفيردونيتسك من الشمال والجنوب، مضيفة أن "الجيش الروسي يحقق مكاسب من جهة جنوب سفيرودونيتسك".

كما قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يواجه صعوبات في محور "بوباسنا"، مضيفة أن "قصفاً روسياً يستهدف محيط "إيزيوم" في محاولة للتقدم من الجهة الشمالية".

ويأتي هذا، بينما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال تتحصن في مواقعها في سيفيرودونيتسك، وأن القتال مستمر بشكل عنيف في شوارع المدينة، في وقت يستمر الجيش الروسي في حشد قوات إضافية بمحور دونباس.

وكان زيلينسكي أكد أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس. وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.

ومن جانبه، أكد حاكم إقليم لوغانسك أن القوات الأوكرانية تراجعت بشكل خطير في معركة سيفيرودونيتسك، فيما أشارت موسكو إلى استمرار التحرك العسكري شرق أوكرانيا.

ومن جهتها، أفادت هيئة أركان الدفاع الإقليمي "بجمهورية دونيتسك الشعبية" بمقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء القصف الأوكراني على أراضي "الجمهورية".

وجاء في بيان صدر عن الأركان ونشر في صفحتها على "تلغرام": "قالت وزارة الطوارئ لجمهورية دونيتسك الشعبية إنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة أي ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً من أمس الإثنين وحتى الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الثلاثاء، قتل 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار التي خولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: "لا نحتفظ فقط بحقنا في إبعاد تهديد النازيين عن روسيا وجمهوريتي دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، ولكن أيضاً لضرب مراكز اتخاذ القرارات الإجرامية باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستضرب مواقع كانت خارج دائرة أهدافها في أوكرانيا حتى الآن.

(م ش)