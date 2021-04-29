معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مدينة مأرب

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان، إن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي تجمعات للحوثيين في جبهتي جبل مراد والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلًا وجريحًا، علاوة على تدمير آليات قتالية.

وجاء ذلك بعد عملية شنّها الجيش اليمني، ضربت فيها مدفعيته خلال الساعات الماضية تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح غرب المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما دمّر طيران التحالف العربي مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين في جبهة صرواح، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

أيضًا ذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني كسر، الأربعاء، هجومًا للحوثيين في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش.

(د ع)