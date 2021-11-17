معارك بين أرمينيا وأذربيجان تقتل وتصيب 17 جندياً من الأخيرة

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن 7 جنود قُتلوا وأُصيب 10 آخرون بجروح في اشتباكات، هي الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي.

من جهتها، أعلنت أرمينيا مقتل جندي وفقدان 24 آخرين و13 سجيناً.

وكانت يريفان قد أعلنت مساء الثلاثاء التوصل إلى هدنة مع أذربيجان إثر "وساطة" روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناغورني قره باغ.

ويأتي الإعلان عن الهدنة بعيد دعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بهذا الصدد، وكان قد تحدث هاتفياً مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني وحثهما على "إنهاء الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر"، بحسب الجيش الروسي.

وفي ذات السياق، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باتشينيان، فيما دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، المسؤولين الأرمن والأذربيجانيين إلى "وقف التصعيد بشكل عادل" و"وقف شامل لإطلاق النار".

واندلعت المواجهات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان إثر تصعيد استمر عدة أسابيع، ما أثار مخاوف من استئناف حرب دامية جرت السنة الماضية بين هذين البلدين الخصمين في القوقاز.

(د ع)