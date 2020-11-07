معاهد كردية: يمكن لقرار غير صائب أن يضرب المكتسبات التي حققناها خلال قرن

أصدرت المعاهد الكردية في كل من "بروكسل، استوكهولم، ألمانيا، سويسرا"، ومجموعة الأدب الكردي في المعهد الكردي باستوكهولم، ومجموعة الشعر في المعهد الكردي باستوكهولم، بيانًا مشتركًا حول التصعيد في باشور كردستان "جنوب كردستان"، ناشدت من خلاله القوى الكردستانية بالوقوف صفاً واحدا في وجه الاقتتال الداخلي.

وجاء في بيان المعاهد الكردية: "نأمل منكم التقرب بحساسية وعدم اتخاذ أي قرار بالحرب في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، فنحن نعلم أن أي قرار غير صائب بإمكانه ضرب مكتسبات شعبنا في باكور وباشور وروجهلات وروج آفا، التي تحققت خلال قرن، وتاريخ شعبنا مليء بالدماء، والقتل، والجراح، ولهذا نحن نتابع التصعيد الأخير بخيبة أمل، كما هو معلوم، الآن هناك قوتان تقفان أمام بعضهما، وهناك من لا يحبون الخير لشعبنا ويسعون دائمًا إلى أن نقتل بعضنا نحن الكرد، ويجب أن نعلم أنه في حال نشبت هذه الحرب، فلن تنتصر أي قوة، سوى الخونة وأعداء الكرد، وفي النتيجة لن يبكي ولن يموت ولن يتألم غير شعبنا الكردي، ونحن نقول عن هكذا حرب "انتحار، قتل الكرد، وقتل كردستان"، وعليه فإن على الذين لا يريدون أن يصبحوا أدوات في قتل الكرد وكردستان رفع صوت السلام والتآخي.

وندعو كافة القوى السياسية والمؤسسات والتنظيمات الثقافية والعلمية إلى توحيد أصواتها، وعدم السماح بحدوث شيء نرفضه جميعًا، ونأمل أن يتحول هذا التصعيد إلى سلام داخلي، ونحن نعلم بشكل جيد أن السلام الذي سيحل في كردستان، هو السلام بين القوى السياسية الكردستانية".

(د ج)