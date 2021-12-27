معاهد إعداد المدرسين خطوة للإدارة الذاتية لبناء قاعدة علمية وتربوية سليمة

بهدف إعداد وتأهيل الكوادر التدريسية، ومن أجل زيادة الكوادر التدريسية في شمال وشرق وسوريا، وإتاحة أكبر عدد ممكن من خيارات استكمال الدراسات الجامعية والمعاهد المختصة، افتتحت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا معهداً جديداً لإعداد المدرسين ضمن مناطقها.

وافتتح معهد إعداد المدرسين الجديد في الـ 9 من كانون الأول 2021 في مدينة الحسكة، من قبل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويعد المعهد الأول من نوعه ضمن إقليم الجزيرة، والثالث ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد معهدي "الرقة، ومنبج".

بحسب الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة كوثر دوكو، تسعى الإدارة من خلال تلك المعاهد إلى تطوير العملية التربوية والتعليمة، وبناء قاعدة علمية وتربوية سليمة في المنطقة.

وعن الحاجة لهذا المعهد، يقول الرئيس المشترك لمعهد إعداد المدرسين في الحسكة، آزاد محمود، لوكالتنا "ذلك لحاجة هيئة التربية والتعليم لمراكز تجهيز كادر تربوي وتدريسي لرفد مدارسها، ممن لديهم القدرة على التماشي مع المناهج الموجودة، ولتمكين قدرة المدرسين".

وأضاف محمود "في جميع بلدان العالم عند صدور النتائج العامة للشهادة الثانوية ونتائج المفاضلة هناك طلبة معدلاتهم لا تسمح لهم بالدخول إلى الجامعات، والاختصاصات العليا، ومن أجل ذلك يفاضلون على المعاهد، معهد إعداد المدرسين مرتبط بهيئة التربية والتعليم، لذلك هو ضروري".

ويضم المعهد سبعة أقسام رئيسة لتأهيل مدرسين مختصين لكل قسم، ووفق المعهد فالاختصاصات التي تدرس في المعهد هي "اللغة الكردية، اللغة الإنكليزية، علم الأحياء (الفيزياء والكيماء)، الرسم، الموسيقا، الرياضة، والرياضيات".

ويرتاد 244 طالباً وطالبة المعهد، ضمن أولى دفعات استقبال الطلبة للاختصاصات المذكورة، يتلقون فيه مناهج متطورة أعدتها الإدارة الذاتية، باللغتين الكردية والعربية عبر 25 محاضراً مختصاً.

وأكد محمود، أن هيئة التربية والتعليم قررت بما يخص معاهدها وجامعاتها، الاعتماد على مناهج فعالة أكثر للنهوض بجيل واعٍ، مثقف وعملي وفي جميع مجالات الحياة.

وتمتد مدة التعليم في معهد إعداد المدرسين لسنتين، مقسمتين على خمسة فصول دراسية، يعمل المعهد في الفصل الأول على تهيئة وتجهيز الطالب، وتحضيره لفصول الدراسة الأربعة المقبلة، وفي الأخرى المتبقية، يقوم بالتدريس وفق البرامج الدراسية المعتمدة لكل اختصاص.

وعن التدريس، بيّن محمود، أن معهد إعداد المدرسين يجهز الطالب من كافة النواحي العلمية، والعملية بالإضافة إلى الناحية النظرية، وقال: "في هذا المعهد نركز على الناحية العملية لأن بعض الاختصاصات تحتاج إلى التطبيق العملي كمواد علم الأحياء، الموسيقا، الرياضة والرياضيات، ولا يقتصر التدريس على النظري فحسب".

ويتبع معهد إعداد المدرسين نظام الجامعات الحديثة في التدريس، بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومقررات ومحاضرات ورقية وإلكترونية تصل للطلبة، بمعدل 3 محاضرات يومياً، مدة كل منها ساعتان، ويختلف فيها نظام المحاضرات حسب الفصول، من فصل لآخر، لتسهيل عملية الاستيعاب، وترسيخ الأفكار، وتمكين المتلقين، حسب إدارة المعهد.

وتعبر الطالبة من قسم اللغة الكرية جاهدة عيسو، وهي ضمن إحدى قاعات التدريس في المعهد، عن سعادتها لانضمامها للمعهد، كما أكدت لوكالتنا، قائلة: "أشعر بفرح كبير لانضمامي لمعهد إعداد المدرسين، ولأن المعهد أتاح لي فرصة استكمال تعليمي لمراحل تعليم متقدمة، وكذلك لأنني أتحدث وأتعلم بلغتي الأم عبر محاضرين ومختصين أكفاء".

وتستعد هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لافتتاح معهد جديد آخر في إقليم الجزيرة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، حسب الهيئة دون الإفصاح عن موعد الافتتاح الدقيق، ليرتفع بذلك عدد معاهد إعداد المدرسين إلى 4 معاهد تتبع للإدارة الذاتية.

(أم)

ANHA