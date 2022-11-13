معاهد الشهيدة فيان أمارا للعلوم التربوية في الشهباء تخرّج 31 طالباً وطالبة

تجمّع المئات من طلاب معاهد الشهيدة فيان أمارا للعلوم التربوية وأعضاء الهيئات والمؤسسات المدنية لإقليم عفرين في ساحة معاهد الشهيدة فيان أمارا الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء للمشاركة في حفل تخريج 31 طالباً وطالبة من طلاب المعاهد.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية في إقليم عفرين، نوجين محمد كلمة، باركت فيها الطلبة المتخرجين وأهدت نجاحهم للقائد عبد الله أوجلان والشعب المقاوم في مقاطعة الشهباء.

وقالت نوجين إن "المرحلة التي نمر بها صعبة، في ظل المخططات الاحتلالية الهادفة إلى محو وجودنا، إلا أن مقاومتنا أثبتت للعالم أجمع أننا ماضون في إفشال تلك المخططات".

وتابعت "تسعى العديد من الأطراف، إلى ضرب مشروعنا التعليمي القائم على أساس أخوة الشعوب، ومع الأسف ينجر بعض الأهالي وراء تلك المخططات، لذا على الأهالي الحذر منها".

وأكدت نوجين محمد في ختام حديثها أن "المقاومة سنتنصر في النهاية بفضل الجهود المبذولة من قبل الكادر التدريسي والطلبة والأهالي في إقليم عفرين".

من جانبها، تحدثت الإدارية في معاهد الشهيدة فيان أمارا، ميديا بريمو عن الصعوبات التي يمر بها الواقع التعليمي في المقاطعة في ظل فرض حكومة دمشق حصار خانق على الأهالي وقالت: "على الرغم من الصعوبات التي نعيشها في الشهباء، جراء الحصار، إلا أننا متشبثون بالتعلم باللغة الأم".

ثم كرمت إدارة المعاهد الطلاب المتخرجين بينهم خمس طلاب من الأوائل، حيث حصلت على المرتبة الأولى، الطالبة روهات حسن قسم معلم الصف وبريفان بوبليس، قسم رياضيات وغاندي علو، قسم فيزياء وكيمياء وإيمان خليل، قسم علم الأحياء وحنيف خوجة قسم الأدب الكردي.

وتتضمن معاهد الشهيدة فيان أمارا أقسام اللغة والأدب الكردي – الرياضيات - الفيزياء والكيمياء - علم الأحياء – معلم الصف.

لتنتهي الحفلة بعقد حلقات الدبكة على واقع الأغاني الثورية.

يشار إلى أن معاهد الشهيدة فيان أمارا للعلوم التربوية افتتحت دورتها الأولى في مقاطعة الشهباء عام 2019، وخرجت أول دفعة من الطلبة فيها العام الماضي، حيث بلغ عددهم 43 طالب/ة.

(ف)

ANHA