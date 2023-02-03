ما وضع الجريحينِ في انهيار المبنى في حي الشيخ مقصود؟

تسبب انهيار مبنى مكون من 5 طوابق بقسم معروف حي الشيخ مقصود 22 شهر كانون الثاني المنصرم، بفقدان 16 شخصاً لحياتهم، وجرح اثنين آخرين هما، جمال جعرور(60عاماً)، ومصطفى إيبو (17عاماً).

في إطار متابعة وضع الجريحيْن، أجرت وكالتنا لقاءً منذ أيام، مع الجريح جمال جعرور الذي فقد 6 أفراد من عائلته، تطرق فيه إلى ما عاشه أثناء انهيار المبنى.

وأصيب جمال جعرور بكسر في يده، وتخرج من المشفى منذ أكثر من أسبوع.

أما الجريح الثاني، مصطفى إيبو (17 عاماً) الذي فقد 3 أشخاص من أسرته، تخرج من المشفى أيضاً في 28 كانون الثاني المنصرم.

عن وضعه تحدث إلى وكالتنا، الإداري في مشفى الشهيد خالد فجر، جكر خوين محمد، الذي نوه أن مصطفى كان من أوائل الذين تم إسعافهم إلى المشفى، وكان يعاني من جروح في منطقة الرأس في البداية.

وقال: "فور إسعافه إلى المشفى تم تشخيص وجود إصابة في منطقة الرأس، تعاملت معها الفرق الطبية بالمشفى".

مؤكداً أن الكادر الطبي في المشفى عمل على الاستجابة للفاجعة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة والأقسام والأدوية التي بقيت في المخازن للعمل على نجدة الأهالي على الرغم من حصار حكومة دمشق الخانق على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

العلاج سيستمر لأشهر

وبعد إجراء مصطفى، صورة للطبقي المحوري؛ تبين وجود كسر بعظم العانة، بحسب جكر خوين محمد، فإن الأطباء الأخصائيين في قسم العظمية، أكدوا أن هكذا كسور لا يمكن إجراء العمليات الطبية لها، بل يكتفي الأطباء بجعل المصاب مستلقياً على الظهر وعدم الحراك قدر المستطاع.

وبحسب الأطباء، فإن العلاج يستغرق أكثر من شهر للتعافي وتتوقف المدة الزمنية على طبيعة كل شخص مع المراقبة الطبية والعمل على تزويد المريض بجرعات منتظمة من الكالسيوم؛ لتعويض الفاقد والتسريع من التأم كسر عظم العانة.

يذكر أن الهلال الأحمر الكردي تحمل تكاليف علاج جريحي انهيار مبنى حي الشيخ مقصود.

(س ر)

ANHA