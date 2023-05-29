مع تولي أردوغان رئاسة البلاد مجدداً حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان

منذ ساعات الصباح الباكر، شهدت منطقة جولميرك بباكور (شمال كردستان) حملة اعتقالات بعد ساعات قليلة على المعلومات الأولية بتولي أردوغان رئاسة البلاد لولاية أخرى، بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

ووفقاً لوكالة أنباء الفرات ANF، اعتقلت الشرطة التركية، العشرات من الشبان خلال حملة مداهمة لمنازل المواطنين في ناحية كفر التابعة لمنطقة جولميرك في باكور كردستان، واقتادتهم إلى مديرية شرطة يوكسكوفا.

وأكدت تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب، وإقدام عناصر الشرطة على كسر أبواب ونوافذ عشرات المنازل خلال عمليات المداهمة التي شُنّت.

وكشفت الوكالة نفسها، أسماء بعض المعتقلين ممن تمكنت من الحصول عليها في المنطقة وهم "دمهات كورت، ورحمي ترزي أوغلو، وعيسى ترزي أوغلو، وآراس يشار، وديار شدال، وأوغور شدال، ومصطفى بور".

(أم)

ANHA