مع تصاعد التوترات مع الصين... واشنطن بصدد نشر قاذفات B-52 النووية في أستراليا

كشفت وسائل إعلام أسترالية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر نحو 6 قاذفات من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في شمال أستراليا.

وأفادت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية، نقلاً عن بيان للقوات الجوية الأميركية أن "نشر قاذفات جوية أميركية في أستراليا يبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على استخدام الطائرات الضاربة".

وحسب المصدر نفسه، فإن واشنطن تخطط لبناء منشآت لهذه الطائرات في قاعدة تيندال الجوية بجنوب مدينة داروين الأسترالية.

وتقول بيكا واسر من مركز الأمن الأميركي الجديد إن "وضع طائرات B-52 في شمال أستراليا هو تحذير للصين، حيث تتزايد المخاوف من أن استعدادات صينية لشن هجوم على تايوان".

وتقول: "إن امتلاك قاذفات يمكنها المدى وربما مهاجمة البر الرئيسي للصين يمكن أن يكون أمراً مهماً للغاية في إرسال إشارة إلى الصين بأن أياً من أفعالها ضد تايوان يمكن أن يتوسع أيضاً".

وقال سلاح الجو الأميركي للشبكة الأسترالية: "القدرة على نشر قاذفات سلاح الجو الأميركي في أستراليا ترسل رسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق قوة جوية مميتة".

(م ش)