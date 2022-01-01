مع تراجع العملة وزيادة التضخم.. تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

ورفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء بشكل حاد بنسبة 50-100٪ للأسر والشركات يوم السبت، وزادت مرة أخرى فواتير الغاز الطبيعي الشهرية، مما زاد من الضغوط في الاقتصاد الذي يواجه تضخماً عاماً متصاعداً، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50٪ للأسر ذات الطلب المنخفض، في حين تم زيادتها بأكثر من 100٪ للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

وقال الموزع الوطني "بوتاس" إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25٪ للاستخدام السكني و50٪ للاستخدام الصناعي. كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 15٪ للاستخدام الصناعي المخصصة لتوليد الكهرباء.

وقفز التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 21٪ في تشرين الثاني وتجاوز30٪ في كانون الأول، بعد انهيار العملة في الأشهر الأخيرة الناجم عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

(م ش)