مع ذكرى ثورة 19 تموز.. لجنة البلديات تعلن الانتهاء من تزفيت طريق درباسية- حسكة

أدلت، اليوم، لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة بياناً إلى الرأي العام أعلنت فيه الانتهاء من مشروع مد المجبول الاسفلتي على الطريق الواصل بين ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة.

وقرأ البيان الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة بإقليم الجزيرة سليمان عرب، بحضور أعضاء لجان البلديات في المقاطعة، وعدد من وسائل الإعلام، وأعضاء المؤسسات المدنية في ناحية الدرباسية، أمام المدخل الجنوبي للناحية.

وجاء في البيان:

"بمناسبة ثورة 19 تموز نعلن اليوم الانتهاء من عمل مد المجبول الاسفلتي على طريق درباسية- حسكة بعد عام كامل من العمل، أصبح الطريق جاهز لخدمة الأهالي بطول 20 كم وعرض 8 أمتار".

وأشار عرب خلال البيان إلى أن تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة وبحسب الإمكانات المتاحة في الوقت الذي تهدد دولة الاحتلال التركي بشن هجمات على مناطق شمال وشرق وسوريا هي رسالة قوية بأننا نحن هنا نعمل على تقديم الخدمات الرئيسية والاستراتيجية لشعبنا الذي قدم تضحيات كبيرة.

وقال عرب: "إن ثورة 19 تموز هي ثورة من أجل تقديم الخدمات لشعبها، وما زالت مستمرة بذلك".

(ب ح/ك)

ANHA