مع قرب انتهاء الهدنة اليمنية.. مبعوث الأمم المتحدة يدعو طرفي النزاع إلى تمديدها

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ في بيان "لقد لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية"، على حد تعبيره.

وأضاف غروندبرغ "على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب".

جاءت تصريحات غروندبرغ مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثي" حول فتح الطرق في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وكانت الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.

يتبادل طرفا النزاع في اليمن - الحكومة اليمنية والحوثيون - باستمرار الاتهامات بخرق الهدنة.

وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثي" على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمال البلاد وغربها، بينما تأخذ الحكومة اليمنية من عدن في الجنوب مقراً له، وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

(د ع)