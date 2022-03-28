مع قدوم شهر رمضان افتتاح سوق مؤقت في عامودا لتوفير المواد بأسعار مناسبة

مع قرب حلول شهر رمضان حيث تشهد الأسواق طلباً متزايداً على المواد الغذائية، تسعى غرفة الصناعة في مقاطعة قامشلو لتوفير مواد غذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.

في هذا السياق، تحضر غرفة الصناعة في مقاطعة قامشلو لافتتاح سوقٍ مؤقت في ناحية عامودا، بمناسبة قدوم شهر رمضان وبهدف بيع المواد بأسعار مناسبة وعرض منتجات المنطقة أيضاً.

أكدت الرئيسة المشتركة لغرفة الصناعة في مقاطعة قامشلو، نوروز أحمد أنه سيتم افتتاح هذا السوق بناءً على طلب اتحاد المعامل وأضافت:" الهدف من فتح السوق هو بيع المواد بأسعار مناسبة، وعرض منتجات المنطقة للبيع فيه. وستباع المواد بأسعار كلفتها في المعامل فقط".

سيوفر السوق المزمع افتتاحه في بداية شهر رمضان والذي سيحل في أوائل شهر نيسان المقبل، مواد غذائية، ومنظفات وملابس ومنتجات أخرى والمواد الصناعية.

وعن موقع السوق المؤقت، بينت نوروز أحمد بأنه سيفتتح في موقع سوق عامودا والذي يقع في ساحة الشهيد جهاد وقالت:" في الفترة القادمة ستفتتح أسواق مماثلة في مناطق أخرى مثل قامشلو أيضا".

وبينت نوروز أحمد بخصوص التحضيرات الحالية لافتتاح السوق:" ستنتهي التحضيرات في 30 آذار الجاري. سيفتح السوق من الساعة 20:00إلى الساعة00:00"

(ر خ)

ANHA