مع نضوج المحاصيل الزراعية الحماية المجتمعية حاضرة

تعتبر حماية وحراسة المحاصيل الزراعية عادة مجتمعية قديمة لدى المزارعين في مدينة الطبقة، كباقي مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يبدأ المزارعون بحراسة محاصيلهم بعد نضوجها في الليل والنهار، عبر تقسيم المزارعين أنفسهم إلى مجموعات، مجموعة منهم في النهار وأخرى في الليل بالتناوب، بهدف حماية المحاصيل من السرقة، والرعي الجائر، والحرائق المفتعلة.

الجميع معنيٌّ بالحماية

قال المزارع أحمد الشيخ، من الطبقة: "قمنا بتجهيز آلياتنا الزراعية وصهاريج المياه لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ"، وأكد أن الحماية هي ثقافة مجتمعية راسخة ولا تزال قائمة في شمال وشرق سوريا، وحماية المحصول مهمة جداً بالنسبة لهم.

وأكد أن حماية المحاصيل ليست مسؤولية الجهات الأمنية والعسكرية، بل هي مهمة الفلاحين والمزارعين في الدرجة الأولى، والجميع معنيٌّ بها، وقال: "هي حماية ذاتية".

ورأى الشيخ أن من الضروري تعاون الجميع في حراسة محاصيلهم في الليل والنهار حتى الانتهاء من عمليات الحصاد.

إلى جانب تدابير الأهالي في مدينة الطبقة، عملت الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، على تشكيل خلية أزمة، مهمتها حماية المحاصيل من الحرائق، وأنشأت 3 نقاط في أرياف الطبقة، كل نقطة مزودة بسيارة إطفاء، بالإضافة إلى تجهيز جرارات في كل نقطة تساعد في عمليات الإطفاء.

نحن على أهبة الاستعداد

وفي هذا الصدد، قال الإداري في فوج الإطفاء بمدينة الطبقة، إسماعيل المبروك: "إننا على جاهزية تامة في حال حدوث أي طارئ، وجميع نقاطنا على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي حريق بريف الطبقة".

ولفت المبروك: "هناك تعاون كبير بيننا وبين الأهالي بهذا الخصوص وحماية المحاصيل من الحرائق تقع على عاتق الجميع".

(خ)

ANHA