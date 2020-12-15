تأسس حزب العمال الكردستاني بقيادة القائد عبدالله أوجلان، وانتشر في جميع أجزاء كردستان. ومع انتشار أفكار الحزب بين أبناء الشعب الكردستاني، الف العديد من الشعراء والفنانين القصائد والأغاني حول الحزب والمقاتلين.

تاجدين حسين واحد من أولئك الشعراء، وهو مو مليد قرية كر مير الواقعة بين مدينتي الحسكة وعامودا في روج آفا. وقد سافر حسين خلال حياته إلى العديد من الدول من أجل العمل منها السعودية ولبنان والإمارات.

في سبعينيات القرن الماضي وبينما كان تاجدين حسين يؤدي الخدمة العسكرية في دمشق، سمع عبر إذاعة لـ بي بي سي عن انتفاضة الشعب الكردي في شمال كردستان. ولشدة سعادة ألف قصيدة بعنون "لقد انتفض الشباب الكرد، وانتشروا في الجبال".

وفي أعوام الثمانينات تعرف على أحد كوادر حزب العمال الكردستاني في السعودية، وعن طريقه تعرف على حركة الحرية وتعلق بها.

ها قد ظهر PKK

في السعودية رأي تاجدين حسين لأول مرة صور القائد عبدالله أوجلان. وبعد تلك الفترة عاد إلى سوريا، وفي دمشق وحين كان في زيارة إلى منزل أحد أقاربه التقى صدفة بالقائد عبدالله أوجلان. في تلك الاثناء تذكر قصيدته القديمة. وفي عام 1981 أكمل قصديته بعنوان "ها قد ظهر PKK". وهي تصف ظهور حزب العمال الكردستاني، وانتشار المقاتلين في الجبال، وبطولات المقاتلين ضد الأعداء. وأن يوم نصر الشعب الكردي أصبح قريباً.

القصيدة تحولت إلى أغنية

في عام 1982 وبينما كان تاجدين يعمل في السعودة قرأ القصيدة على مسامع الفنان خليل خمكين الذي كان يعمل أيضاً في ذلك الوقت في السعودية. وأعجب خليل خمكين بكلمات الأغنية وبدأ يعزف على آله الطنبور وقرروا أن يلحنوا القصدية ويسجلوها. وبهذا الشكل تحولت القصيدة إلى أغنية.

وأحضر حسين شريط الكاسيت الذي سجل عليه الأغنية إلى روج آفا، ووزعها على أصدقائه وأقربائه، وتزايد الطلب على شريط الكاسيت، لدرجة أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بنسخة عنها.

أول أغنية حول حزب العمال الكردستاني

في روج آفا تعرف تاجدين حسين على الفنانة مزكين (غربت آيدن). والشهيدة مزكين كانت قد سمعت قصة القصيدة التي ألفها حسين، وفي إحدى لمرات غنت الشهيدة مزكين تلك الأغنية بصوتها. وفي عام 1983 تم تسجيل الأغنية بشكل فني بصوت الفنانين مزكين وصفقان. وانتشر صدى تلك الأغنية في تلك الفترة، ورغم تسجيل العديد من الأغاني منذ تلك الفترة وحتى الآن، إلا تلك الأغنية هي الأكثر انتشارا بين الناس. وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى التي تسجل حول حزب العمال الكردستاني.

ويقول تاجدين حسين إن حزب العمال الكردستاني هو بمثابة الأمل للشعب الكردي، وأضاف : عندما تأسس حزب العمال الكردستاني، انتعشت آمال الشعب الكردي، وحتى اليوم لا يزال الشعب الكردي يثق أن حزب العمال الكرستاني سوف يحقق الحرية والنصر للشعب الكردي".

(ك)

ANHA