ما هي مهام مجلس الأعيان في منبج وريفها

بمبادرة من الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها وبالتنسيق مع مجلس منبج العسكري، وبعد عقد عدّة اجتماعات دامت لمدة شهرين مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية والشركسية والتركمانية وتواصل اللجنة التحضيرية مع كافة العشائر في المدينة لإجراء انتخابات لأبناء العشيرة من شيخ أو وجيه ليصبح الممثل باسم عشيرته ضمن مجلس الأعيان، شكل مجلس الأعيان في الـ 5 من شهر أيلول الجاري.

وقد بلغ عدد أعضاء المجلس 23 شيخاً من عشائر "الدمالخة، الغنائم، العون، المجدامة، الحمدون، الخراج، الجيس، البو سلطان، الجريات، الحديدين وقبيلة بني سعيد".

وعن أهداف تشكيل مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها، قال شيخ قبيلة بني سعيد وعضو المجلس الشيخ إبراهيم الشلاش: "دور مجلس الأعيان هو إصلاح المشاكل وحل الخلافات العشائرية، وتخفيف الضغط عن الإدارة المدنية والمحكمة في حل المشاكل، انطلاقاً من الدور البارز التي تلعبها العشائر ضمن المجتمع، بالإضافة إلى الوقوف إلى جانب الإدارة المدينة الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري، وتقديم الدعم اللازم".

أضاف الشلاش: "قديماً كانت مدينة منبج عشيرة واحدة تتكاتف مع بعضها البعض في الأحزان والأفراح ومواجهة كل التحديات، واليوم مجلس الأعيان أعاد تلك الألفة والمحبة من جديد".

وعن آلية تشكيل المجلس أشار الشلاش إلى أن "الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل أبناء العشيرة ذاتها وبالمناقشة مع اللجنة التحضيرية"، مؤكداً "مجلس الأعيان يمثل إرادة الشعب وإرادة العشيرة".

طالب الشلاش كافة العشائر بالوقوف صفاً واحداً في وجه تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي وصد عدوانه على المنطقة" يقع على عاتق كل شخص في المنطقة الدفاع عن أرضه وحماية نفسه".

وتابع: "دولة الاحتلال التركي تسعى جاهدة إلى ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة وتفكيك بنيته، لتوسيع رقعة احتلالها، وارتكاب المجازر بحق أهلها".

وصف الشلاش في نهاية حديثه الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الأعيان في منبج بأنها خطوة جيدة، ومبادرة رائعة ودليل على تكاتف وتلاحم عشائر المنطقة.

(كروب/د)

ANHA