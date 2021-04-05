ما هي أسس اختيار الفائزين في مسرحيات مهرجان يكتا هركول؟

ويستمر مهرجان يكتا هركول للمسرح في دورته الخامسة، على خشبة مسرح محمد شيخو في مدينة قامشلو، منذ الـ 27 من آذار المنصرم، والذي يصادف يوم المسرح العالمي.

ونظمت هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا المهرجان المزمع أن يستمر حتى الـ 6 من نيسان الجاري، إحياءً لذكرى الشهيد والفنان المسرحي يكتا هركول.

وتعرض كل يوم مسرحيات، تجسّد قصة أو فكرة معينة، تنتهي بآراء المتابعين والنقاد حول العرض المقدم، ليتم في اليوم الأخير من المهرجان اختيار مسرحية واحدة من المسرحيات المعروضة، من قبل لجنة التحكيم.

وقالت عضوة لجنة التحكيم في مهرجان يكتا هركول، ريما سليمان، لوكالتنا، إن المهرجان نظم على أساس استمراره على مدار11 يومًا، منها يومان للافتتاحية والاختتام، وتسعة أيام لعرض المسرحيات.

مبيّنة أن " لجنة التحكيم للمهرجان هذا العام مكونة من ستة أعضاء".

'أسس اختيار الفائزين'

ريما سليمان أشارت إلى الأسس التي يعتمد عليها لجنة التحكيم في اختيار المسرحية الفائزة، قائلة: "يجب أن تتضمن المسرحية نصًّا ومضمونًا واضحًا برسالة توعوية هادفة، وأن تجسّد الواقع".

ولفتت إلى أن "لجنة التحكيم التي تتألف من الاختصاصيين والأكاديميين في شؤون المسرح، تتولى تصنيف العروض المسرحية وفرزها وفق معايير فنية دقيقة".

'الجوائز'

وعن رأيها في المسرحيات المعروضة حتى الآن في المهرجان، قالت ريما سليمان "في الدورات الفائتة كانت معظم النصوص عالمية، وكان هناك مؤلفون قلائل من مناطقنا، ولكن أغلبية النصوص، هذا العام، كردية"، ولم تعلق أكثر على الأمر.

هذا ومن المزمع أن تقدّم الجوائز وفق أفضل عرض مسرحي، وأفضل نص، وأفضل ممثل/ـة بدور بطولة، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل ممثل/ة بدور ثانوي وأفضل إخراج.

كما سيكون هناك جائزة تاسعة مفاجئة تهديها لجنة التحكيم لإحدى المسرحيات.

(س ر)

ANHA