ما هي المواقع التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية مساء أمس؟

وقال المرصد السوري إن انفجارات دوت في كتيبة الرادار غرب قرية الدور في ريف السويداء، التي توجد فيها قوات إيرانية و"حزب الله" اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة.

وأضاف المرصد "إن الضربات الإسرائيلية استهدفت تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية، وذلك تزامنًا مع انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة لدمشق، والمتمركزة في جبل المانع واللواء91، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية".

وبحسب المرصد، فقد أدى القصف إلى وقوع قتلى وجرحى، إلا أنه لم يذكر أي حصيلة حول ذلك.

وأشار المرصد السوري إلى أن الهجمات أتت بعد أقل من 48 ساعة من زيارة قادة من الحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة.

وبدورها، وكالة سانا الرسمية قالت، مساء أمس: "في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من مساء اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

(ي ح)