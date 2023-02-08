ما هي المشاريع التي ستعمل عليها بلدية الشعب بالرقة خلال عام 2023؟

بهدف تحسين الواقع الخدمي في مدينة الرقة، أطلقت بلدية الشعب في المدينة؛ العديد من المشاريع الخدمية، وخلال لقاء، كشف الرئيس المشترك للبلدية، مالك الحريري، عن أهم المشاريع التي ستعمل البلدية عليها خلال عام 2023.

مشاريع الصرف الصحي

أولى الأعمال الخدمية لعام 2023 التي ستعمل بلدية الشعب في مدينة الرقة، هي إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في شارع الوادي وسط مدينة الرقة بشكل كامل، بالإضافة إلى إصلاح شبكات المياه والكهرباء داخل الشارع.

ويعتبر شارع الوادي من أهم الشوارع في المدينة، ويضم المئات من المحال التجارية.

ونظراً لورود العديد من الشكاوي من قبل الأهالي في الشوارع الفرعية بوسط المدينة، ستعمل بلدية الشعب على صيانة كافة شبكات الصرف الصحي، واستبدال الشبكات غير الصالحة للعمل بشبكات جديدة حسب الحاجة في كافة أنحاء المدينة.

الحدائق

خلال عام 2023 ستعمل بلدية الشعب في الرقة على إعادة تأهيل كل الحدائق الفرعية ضمن أحياء المدينة، بالإضافة إلى تأهيل حديقة البانوراما العامة، واستكمال عمليات تأهيل الحديقة البيضاء في حي الجميلي بالمدينة.

التزفيت ومشاريع أخرى

وخصصت بلدية الشعب في مدينة الرقة، 15 ألف م3 من مادة الإسفلت، لتزفيت العديد من شوارع المدينة، منها شارع الوادي بشكل كامل، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية بين شارعي تل أبيض والوادي.

بالإضافة إلى تزفيت شارع الكورنيش من حي المشلب إلى سوق الهال الواقع بطرف الرقة الجنوبي، بالإضافة إلى تزفيت الشارع المؤدي من حي المشلب صوب سوق الأغنام بطرف الرقة الشمالي الشرقي.

وبهدف القضاء على التلوث داخل أحياء المدينة؛ أكد الحريري، أن بلدية الشعب في مدينة الرقة ستعمل على جلب آليات حديثه مخصصة للنظافة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحاويات في أحياء المدينة.

وبيّن، الحريري، أن بلدية الشعب في المدينة، ستستمر بفكرة تبليط شوارع أحياء مدينة الرقة القديمة، التي تقع بجانب متحف الرقة الأثري، والجامع القديم، بالحجز البازلتي الأسود، بعد ما أثبتت نجاحها في شارع المنصور.

أكد الحريري، في ختام حديثه، أن بلدية الشعب في مدينة الرقة إلى جانب المشاريع ستستمر بأعمالها اليومية في المحافظة على النظافة، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

(خ)

ANHA