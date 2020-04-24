ما هي الإجراءات التي اتخذتها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية لمواجهة كورونا؟

بعد انتشار وباء كورونا في معظم بلدان العالم، وتسببه بوفاة ما يزيد عن 170 ألف شخص، بدأن أحياء الأشرفية والشيخ مقصود باتخاذ تدابير لمنع انتقال الفيروس القاتل إليهما.

تشكيل خلية الأزمة وإصدار 5 تعميمات

خلية الأزمة التي تم تشكيلها مطلع آذار أصدرت عدة تعميمات، بدأت بحظر التجمعات في الـ 15 من الشهر ذاته، وفحص القادمين إلى الحيين بفاحص حراري.

وفي الـ 22 من آذار، اتُخذ قرار حظر التجوال، أعقبه قرار آخر بعد 4 أيام بفتح محال المواد الغذائية في ساعات محددة، وإغلاق المعابر التي تربط الحيين بباقي أحياء حلب.

بلدية الشعب تصدر قرارات إعفاء رسومات

وبهدف مساندة الأسر المحتاجة وعمال المياومة، أعفت بلدية الشعب الأهالي من دفع إيجار المحال التجارية والمهنية والصناعية المغلقة لشهر نيسان، وكذلك من دفع رسوم النظافة لشهر آذار ونيسان، ومن أجور الأمبيرات لمدة أسبوع.

وفي الـ7 من نيسان، مددت خلية الأزمة فترة حظر التجوال إلى الـ 21 من ذات الشهر، وقررت تغريم المخالفين لقرار الحظر.

وخلال فترة الحظر، أجرت بلدية الشعب عمليات تعقيم للمرافق العامة في الشيخ مقصود والأشرفية.

المجلس الصحي في حالة تأهب على الدوام، وافتتح مركزاً للحجر الصحي

اتخذ المجلس الصحي إجراءات احترازية ، وقامت بأول خطوة لها بفحص الأهالي القادمين إلى الحي بفاحص حراري، وفحص كافة المرضى الذين يدخلون إلى مشفى الشهيد خالد فجر، وتوزيع منشورات توعوية على الأهالي.

ونصب المجلس الصحي، خيمة مزودة ببعض الأجهزة الطبية في مدخل مشفى خالد فجر، لفحص المراجعين قبل إدخالهم إلى المشفى.

ويعتمد المشفى في تشخيص الحالات المشتبه بها على تحليل (كيت) الذي صنعته الإدارة الذاتية بالتعاون مع معهدpeas السويدي.

كما افتتح المجلس الصحي مركزاً للحجر الصحي.

تغيير آلية توزيع المساعدات والإغاثة

وحرصاً على سلامة أهالي الحي ومنع التجمعات قامت خلية الأزمة بتفعيل 33 نقطة لتوزيع الخبز، لتقوم بتوزيع الكميات المطلوبة وفق كل كومين على النقاط تحت إشراف أعضاء الكومينات مما يساهم في منع التجمعات بشكل كبير.

واتخذت لجنة الإغاثة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية إجراءات أيضاً بزيادة نقاط توزيع الإغاثة فأصبح التوزيع بشكل يومي بتحديد عدد المنازل في الكومينات وتوزيعها سواء ضمن الكومين أول التواصل مع الأهالي وإيصالها لهم.

تكافل اجتماعي

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة وانعدام العمل ساهم بعض المنتجين في تقديم المساعدة لعمالهم، وذلك عبر التكفل بمصاريفهم لحين إنهاء فترة حظر التجوال، وبرزت مبادرات إنسانية من بعض أصحاب الورشات بتحويلها إلى ورشات لخياطة الكمامات وبيعها بسعر التكلفة لمساعدة الأهالي في المرحلة الراهنة.

وفي ذات السياق، عمل المجلس العام والاقتصاد على توزيع 19 ألف حصة من أنواع الخضار و 5000 حصة من المنظفات على المحتاجين في الحيين.

توزيع 6 ملايين على 300 أسرة محتاجة

وأطلق المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية حملة لجمع تبرعات للأسر المحتاجة وشارك الكثير من المتبرعين، وتم جمع مبلغ 6 ملايين ل.س.

ونسق المجلس العام مع كومينات لإعداد قوائم بأسماء الأسر المحتاجة والتي بلغ عددها 300 أسرة كان 200 ألف ل.س من نصيب كل واحدة منها.

وقال الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو " إن التزام الأهالي بالقرارات ساهم في عدم تسجيل أية إصابة إلى الآن في أحيائنا".

وشكر شيخو جهود جميع المؤسسات المعنية والقائمة على رأس عملها.

(م)

ANHA