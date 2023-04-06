ما هو مصير مساعدات أهالي السليمانية؟ 

بعد مرور شهر من منع قوات حكومة دمشق مرور المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية وأهالي كوباني لمتضرري الزلزال في الشهباء وحلب، والبالغ عددها 30 شاحنة، استلمت هيئة الشؤون الاجتماعية في الـ 4 من شهر الجاري 20 شاحنة من المساعدات عبر معبر الأحداث الواصل بين مدينة حلب والشهباء.

كما توجهت 10 شاحنات من المساعدات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وتضمنت المساعدات المواد الإغاثية الأساسية من غذاء وحليب الأطفال وألبسة وأغطية، بالإضافة لتسليم شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية للهلال الأحمر الكردي.

وقد كشف مراسلنا جودي سيبان عبر تقرير مصور أعده اليوم، مصير المساعدات التي أرسلها أهالي السليمانية وكوباني إلى مقاطعة الشهباء.

وحسب هيئة الشؤون الاجتماعية ستوزع تلك المساعدات عبر المجلس والكومينات في مقاطعة الشهباء.

(س)

ANHA