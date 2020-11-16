ما هو جهاز الباراستن-2

هناك دور بارز لمجموعة من شُبان عقرا في تأسيس جهاز الباراستن الاستخباراتي للحزب الديمقراطي الكردستاني. نعلم أنه قديماً كان في عقرا حيين كبيرين للمسيحين واليهود. كان اليهود والمسيحيين الميهن يقومون بالمهن اليدوية والتجارة لدا كانوا من أثرياء هذه المدينة. هناك احتمال كبير بأن يكون المنخرطين الأوائل في سلك جهاز الاستخباراتي "الباراستن" أصولهم يهودية أو من كرد اليهود.

لم يُأسس جهاز "الباراستن" بناءً على المصالح الوطنية للكرد وكردستان والأخطار المحدقة بها. يتبين من خلال اسمها أيضاً بأن "الباراستن تأسست على أساس حماية أمن الدولة الاسرائلية المتشكلة حديثاً. جهاز الباراستن كما هو معلوم هو حوض لجمع المعلومات وإرسالها إلى الموساد مباشرة كما هو متفق. كان هذا الجهاز آنذاك تخدم بالدرجة الأولى أمن إسرائيل وإيران بالدرجة الثانية ولاحقاً أمريكا والقوى الأخرى. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أنه تأسس جهاز الباراستن من قبل إسرائيل وإيران. إسرائيل في سنوات 1960-1970 وعبر دعمها للحركة الكردية كانت في حالة حرب مع العراق العرب عامة، لذلك كانت بحاجة إلى جمع المعلومات لمعرفة تحركات أعدائها والسيطرة على الوضع ومن جانب آخر تتبع ومراقبة تحركات الكرد في كردستان عن قرب. كان هذا الجهاز(الباراستن) يرصد تحركات التنظيمات والأحزاب الكردية وتنقل المعلومات عنهم إلى أجهزة الاستخبارات الموساد وCIA والميت التركي والسافاك الإيراني. الموساد الإسرائيلي لوحدها لم تكن تستطيع جمع المعلومات من جميع الأماكن. باعتبار إسرائيل هي التي أسست جهاز "الباراستن" لذا كان لها علاقات قوية مع الميت التركي والساﭬاك الإيراني، وهناك تنسيق في نقل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية الثلاثة.

إذا أردنا معرفة وظيفة هذا الجهاز الاستخباراتي(الباراستن)، سنرى أنه تحمي أمن ومصالح اسرائيل وهيمنتها على المنطقة في الدرجة الأولى، تحمي مصالح إيران وقوى الاحتلال الأخرى على كردستان في الدرجة الثانية، والمصالح الضيقة للعائلة البارزانية في الدرجة الثالثة. لذا جهاز "الباراستن" هذا ليس في خدمة المصالح الوطنية للكرد وإنما تخدم برامج وأجندات دول إقليمية ودولية. لذا الأحداث التي وقعت في الفترات الماضية متناقضة مع المصالح الكردية، وعقبة أمام الوحدة الكردية في الأجزاء كردستان الأربعة، أضرت بالشعب الكردي أكثر من أن تخدم وحدة الشعب الكردي. وعلى صلة بهذا الموضوع يقول القائد عبد الله أوجلان: "حاولوا تشكيل تكوين الكردية البيضاء من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني، المركز ذاته أراد تشكيل قوتين متكافئتين من الكرد والترك لكن متناقضة فيما بينهما. كان هذا التكوين (لأجل مصالح قوى الهيمنة وعلى رأسها أمريكا والانكليز وأمن إسرائيل) مهم وحياتي. في الحقيقة كانت سياسة حكيمة بما فيه الكفاية لأجل مصالحهم في المنطقة، يصنعون قوتين مرتبطتين بهم وهذه القوى المذكورة دائماً في تناقض فيما بينهما. لكن مع ظهور PKK أفشلت هذه ا لمؤامرات والمخططات التاريخية واليومية. فرص الحل والسلام التي سنحت في السنوات 1993-1998 كان يعني أن مخططات ومؤامرات قوى الهيمنة قد أفلست ووصل إلى نهايتها. لكن رغم ذلك لم يعطوا الفرصة لأن يتطور حل كهذه فقاموا بالمؤامرات والجنايات. إن PKK أخرج الكرد من سيطرت قوى الهيمنة، من الناحية الاستراتيجية كانت ضربة ضد مصالح ومخططات قوى الهيمنة المسيطرة على الشرق الأوسط. هذه الخصوصيات والأسباب والتي بإمكاننا تعداها كافية ليثبت أنه كم كان مؤامرة(اعتقال أوجلان) سنة 1998 كبيرة."

لا أحد يستطيع إنكار ذلك أنه ومع تأسيس جهاز الاستخباراتي "ﭘاراستن" غالبية المجموعات الثورية والتنظيمات في شرقي كردستان والأجزاء الأخرى من كردستان تم تصفيتهم من قبل هذا الجهاز. إن ما يثبت مقولتنا هي أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني والعائلة البارزانية المثيرة للدهشة ومواقفهم العدائية من الشعب والتنظيمات والأحزاب الكردية ارتمائه في أحضان محتلي كردستان وقوى الهيمنة. مثال: مواقفهم التي تستند إلى العادات والتقاليد ومبادئ الكرد والكردايتية والتي من المفروض أن تكون كخط أحمر ويجب عدم تجاوزها إطلاقاً ولكن للأسف حين نرى أمثلة تتجاوز هذه الخطوط نصطدم ونندهش لهذه الأفعال.

يقول القائد عبد الله أوجلان عن المؤامرات والدسائس والأيادي التي تطال PKK في هذا بدايات نضال الحزب: "كانوا يظنون أن مجموعتنا محسوبة على THKP-C أو فرعاً منها، ويراهنون أن مع تصفية THKP-C سوف يتم تصفية مجموعتنا أيضاً. وربما أرادوا اخضاع مجموعتنا إلى سيطرتهم عبر بعض الشخصيات أو إبقاءها تحت سيطرتهم. وبعد عام 1975 متما علموا أن مجموعتنا مستقلة، حينها وعن طريق النجمة الحمراء المحسوبة على حزب الديمقراطي الكردستاني تدخلوا في مجموعتنا. وقتل العميل المسمى علاء الدين كابان رفيقنا حقي قرار. لذا PDK لها علاقة مباشرة وقديمة مع إسرائيل والناتو، وتحركت في كردستان وفق أجنداتهم وكمراقب للأحزاب والتنظيمات الكردية لكي لا تخرج الوضع عن السيطرة وبات هذا معروفاً للجميع. بعدها قد تبين بأن هذا الجهاز يتلقى الدعم من الخارج ويلعب دور التنظيم الذي يبُقي الأحزاب والحركات الكردية تحت السيطرة في كردستان بات هذا الأمر مؤكداً. بإمكاننا القول أنه الجهاز تحت سيطرة الغلاديو، لا سيما ومنذ 1961 يتلقى الدعم والمساندة وتم تسليحه من قبل الغلاديو التركي وشجعوها على التمرد. وبعد ذلك يُثبت بالإثباتات والبراهين بأنه وعن طريق الشاه الإيراني استمرت هذا الدعم. أي أنه عن طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني تم التدخل في المجموعات اليسارية في كردستان، وهذا مهم وتأكد ذلك عبر الدعم غير المباشر التي يقدمها الغلاديو لهم."

المصادر:

1. شلومو نكديمون الموساد في العراق و دول الجوار انهيار الآمال الإسرائيلية والكردية

2. .جلال الطالباني (لقاء العمر)

3.المجلد الخامس "القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية دفاعاً عن الكرد المحصورين بين فكي الإبادة الثقافية عبد الله أوجلان".

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ANHA