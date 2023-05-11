ما حالة المصابين جراء القصف التركي لتل اللبن؟

تتعرض ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، منذ الساعة الـ10 صباحاً، لقصف تركي بري، تركز على قرية تل اللبن بالناحية.

أسفر القصف عن استشهاد المواطن محمد عبد الفتاح حسينو البالغ 38 عاماً وإصابة 4 آخرين أثناء عملهم في حقولهم الزراعية بالقرية، وهم "خالص حجي حذيفة "35 عاماً"، عبد الله عز الدين عليوي "27 عاماً"، إبراهيم محمد كراف "38 عاماً"، حافظ محمد كراف "27 عاماً".

وبحسب الكوادر الطبية المشرفة على علاج الجرحى في مشفى بتل تمر فإن المصاب خالص حجي حذيفة أصيب في قدمه اليمنى، بينما المواطن عبد الله عز الدين عليوي أصيب بجروح خفيفة في جسده، وأما المواطن إبراهيم محمد كراف فمصاب في ظهره وسيخضع لعملية جراحية في أقرب وقت إثر الإصابة التي تعرض له".

فيما أكد الكادر الطبي أن المواطن حافظ محمد كراف أخرج من المشفى نتيجة حالته الصحية المستقرة.

(كروب / م ح)

ANHA