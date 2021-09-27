مع دخول الحظر يومه الثالث.. بلدية ديرك تعقم الشوارع والمؤسسات

وباشرت الحملة في يومها الأول تعقيم الشوارع الفرعية للمدينة، بالإضافة للسوق المركزي وسوق الخضار واللحوم والمراكز والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية.

وحسب الإداري بقسم الصحة في بلدية ديرك، رضوان عمر " فإن إدارة المقاطعة قدّمت كل ما يلزم من مواد تعقيم، وسيتم تلبية كافة الاحتياجات في حال تطلّب المزيد".

وشدد رضوان عمر على حساسية المرحلة التي تستوجب من الأهالي المزيد من الحيطة والحذر، ومساعدة الجهات المعنية وخلية الأزمة، من خلال الالتزام بالقرارات التي سنّتها للحدّ من انتشار فيروس كورونا بموجته الرابعة.

وستواصل بلدية ديرك عمليات التعقيم طيلة فترة الحظر المفروض على إقليم الجزيرة، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ السبت الماضي في 23 أيلول والمستمر لمدة 7 أيام.

(ع ع /مـ)

ANHA