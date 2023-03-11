ما بعد الزلزال...الحصار يعيق حتى حماية السلامة العامة في الشيخ مقصود والأشرفية

على الرغم من خطر انهيار بعض الأبنية المتضررة جراء الزلزال وتهديدها لحياة المواطنين القريبين منها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلا أن عمليات الهدم طالت فقط جدران عدد من المنازل غير الطابقية.

بينما تبقى مشكلة البنية التحتية من خطوط الصرف الصحي والمياه، دون إصلاح جذري، لنقص الآليات والمواد، وسط الحصار المفروض على الحيين من قبل قوات حكومة دمشق.

ورغم كارثة الزلزال المدمر الذي حدث في 6 شباط وتضرر المواطنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بشكل كبير منه إلا أن حكومة دمشق لم تنهِ الحصار، وما زالت تعيق دخول المواد والآليات.

وتُحاول بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بكل إمكانياتها، تقديم الخدمات للمواطنين

"نواصل عملنا"

وانهار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 5 مباني وتضرر 400 بناء آخر وأصبح غير صالح للسكن، بحسب تقرير صادر عن المكتب الفني في بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ، بينما يحتاج 12 بناء للإزالة بشكل عاجل، كونه مهدداً بالانهيار.

ويقول المهندس وعضو المكتب الفني في البلدية حسين أحمد إنهم يستمرون بأعمالهم الخدمية وشكلوا 3 لجان يشرف عليها مهندسون مختصون لمعاينة الأبنية والمنازل المتضررة في الحيين.

عملية هدم 12 مبنى مُعلقة

وأشار أحمد إلى أنه بعد الإحصائية اتضح بأن 12 مبنى يحتاج للإزالة وبشكل فوري، للحفاظ على السلامة العامة .

ونوه بأن عمليات الهدم اقتصرت على جدران المنازل غير الطابقية المتضررة جراء الزلزال لعدم وجود الآليات الكافية وتماشياً مع الإمكانيات البسيطة المتوفرة لدى بلدية الشعب للحيّين وقال: "لجأت العوائل إلى مراكز الإيواء سواء كانت الخيم أو الصالات والمدارس والجوامع بعد تضرر منازلهم".

عدم الإسراع في إصلاح الأعطال تحت الأرض يشكل خطراً كبيراً

وإلى جانب الأبنية تضررت البنية التحتية بشكل كبير، خاصة أن أغلب شبكات التوصيل وأنابيب الصرف الصحي والمياه كانت مهترئة سابقاً وبحاجة للصيانة، ووفق المهندس أحمد" كلما تأخرت أعمال صيانتها ستكون النتيجة سيئة على حياة المواطنين".

مؤكداً أن عدم الإسراع في إصلاح الأعطال تحت الأرض، يشكل خطراً لتسرب المياه لأقبية الأبنية وقواعدها ما يهدد بانهيارها.

هذا وتقوم ورش بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بصيانة بعد الأنابيب واستبدالها وفق المتوفر لديها، وتعتمد على العمل اليدوي للعمال، لنقص الآليات وعدم توفر بعض منها، وانعدام المواد الأساسية للعمل.

(سـ)

ANHA