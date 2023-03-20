مع استذكار الشهداء تحوّلت شوارع وساحات شمال وشرق سوريا لساحات إيقاد شعلة نوروز

من المتعارف على مر التاريخ لدى الشعب الكردي، إيقاد شعلة نوروز عشية عيد نوروز، الذي يصادف 21 آذار/مارس من كل عام، وبمناسبة نوروز 2023، أوقد، اليوم، أهالي شمال وشرق سوريا على اختلاف قومياتهم، وفي مقدمتهم الكرد شعلة نوروز.

إلى جانب شعلة نوروز التي أوقدت من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منذ 15 من آذار، إيذاناً منها بانطلاق فعاليات نوروز 2023، بدأ الأهالي، اليوم، كل منهم في مدينته وقريته، وبلدته، وحيه، بإيقاد شعلة نوروز.

وبين من أضرم النيران في حطب جمعه على مدار العام، ومن أضرمها في إطارات، تحوّلت عموم شوارع وساحات شمال وشرق سوريا إلى ساحات لإيقاد شعلة نوروز.

كما توجه الأهالي إلى مزارات الشهداء في المدن والنواحي، وأوقدوا الشموع على أضرحة الشهداء؛ استذكاراً.

(أم)

ANHA