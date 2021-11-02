مع استمرار خيانة PDK.. أحزاب كردية تدعو لموقف موحد ضد الاحتلال والخيانة

يتصدى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي لهجمات الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان) منذ أكثر ستة أشهر دون انقطاع، إذ يلحقون ضربات موجعة بجيش الاحتلال التركي الذي يستخدم كافة الأسلحة الثقيلة والمحرّمة دولياً في هجماته.

وتتم هذه الهجمات بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني علناً مع جيش الاحتلال، حيث نصب مسلحو الديمقراطي الكردستاني كميناً لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي مرتين على التوالي، وذلك في الـ 28 من آب المنصرم والـ 25 من تشرين الأول الفائت، واستشهد على إثر الكمين الأول 5 مقاتلين من قوات الكريلا، وجرح آخر دون معرفة مصيره بعد، فيما عاد أحد المقاتلين بعد 16 يوماً إلى إحدى نقاط قوات الدفاع شعبي ليكشف تفاصيل الكمين للرأي العام.

'علينا ألّا نخدع أنفسنا بمساندة ودعم العدو لنا'

وبهذا الصدد وفي سياق ردود الفعل، أشار السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني، نجم الدين ملا عمر، إلى انتهاكات وممارسات الاحتلال التركي بحق شعوب شرق الأوسط، وبيّن: "الفاشية التركية تتخوف وتخشى من كل حركة ديمقراطية داعية للسلام في الشرق الأوسط، لذلك تستهدف القوى العسكرية الموجودة في مناطق الدفاع المشروع (الكريلا) التي تناضل من أجل السلام عبر نشر الفكر الديمقراطي في الشرق الأوسط ".

وأوضح ملا عمر أن الاحتلال التركي ومنذ أعوام يعمل ضد حركة حرية كردستان (حزب العمال الكردستاني)، ويعتبرها خطراً على نظامها الدكتاتوري، مؤكداً أن الكريلا رُسُل السلام والديمقراطية.

وأكد ملا عمر "مع نضال قوات الكريلا في جبال كردستان، لن يتمكن النظام التركي من إنهاء أو إبعاد الكرد عن قضيتهم وثورتهم".

وتابع ملا عمر: "تركيا عُرفت بوحشيتها وفاشيتها منذ التاريخ، وبلا شك لازالت تستمر في هذه الوحشية ضد شعوب ومكونات الشرق الأوسط إلى الآن، وتسعى جاهدة إلى الحصول على ضوء أخضر من المجتمع الدولي لاحتلال الشرق الأوسط؛ لاسترجاع الخلافة العثمانية".

ونوه ملا عمر إلى هجوم مسلحي الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان)، قائلًا: "القوى التي تشن هجوماً على مقاتلي الكريلا عليها أن تعلم جيداً أن التاريخ سيسجلها في الصفحات السوداء".

وتوجه ملا عمر عبر حديثه إلى قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني" مصيرنا وعدونا واحد، وعلينا ألّا نخدع أنفسنا بمساندة ودعم العدو لنا، لأنه يحاول بشتى الوسائل خلق الفتن بين القوات الكردية" مؤكداً على ضرورة التيقظ لتلك المحاولات.

وشدد ملا عمر على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأحزاب السياسية الكردية في أرجاء كردستان لحماية كردستان من هجمات الاحتلال التركي، وقال: "علينا أن نكون يداً واحدة في وجه العدو؛ لأن العدو الذي يحاول احتلال منطقة من كردستان هو عدو لكافة القوى والأحزاب الكردية".

وناشد السكرتير العام لحزب الشيوعي الكردستاني، نجم الدين ملا عمر، قوات الديمقراطي الكردستاني بالكف عن شن أي هجمات أخرى على مقاتلي الكريلا، وقال: "العدو الذي يشنّ هجمات على قوات الكريلا اليوم، سيشنّ هجمات على البيشمركة غداً".

'علينا جميعاً اتخاذ موقف صارم وموحد الاحتلال التركي'

وبدوره قال سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو، أن الاحتلال التركي يسعى إلى احتلال كافة المناطق الكردية في سبيل إبادتهم من الوجود، ويستهدف من خلال هجماته الأحزاب والقوى الكردية أجمع، وتابع: "هدفه واحد وهو احتلال كردستان وتفكيك القوى الكردية".

وأكد كنعو: "المرحلة الراهنة التي تمر بها كردستان حساسة ومصيرية للغاية، لذلك يتوجب علينا جميعاً اتخاذ موقف صارم وموحد ضد هجمات الاحتلال التركي على أراضي كردستان، والالتفاف حول القوات الكردية في جبهات القتال".

وأوضح كنعو أن مقاومة الكريلا نجاة لكل أزمة تمر بها كردستان، وقال: "على الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السياسية الكردية توحيد صفوفهم وقوتهم في وجه هجمات الاحتلال التركي".

(آ)

ANHA