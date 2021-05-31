مع استمرار حبس الفرات... انقطاع مياه الشرب عن عشرات القرى في ريف كري سبي

تستمر دولة الاحتلال التركية بسياستها العدوانية ضد شعوب المنطقة، فبالإضافة إلى التغيير الديمغرافي الذي تماسه الدولة التركية في المناطق المحتلة وخاصة عفرين، واستمرار قصفها لمناطق شمال وشرق وسوريا، تحسب مياه نهر الفرات، وتقطع المياه عن الحسكة،

وحبس مياه نهر الفرات منذ أكثر من 3 أشهر دون أي مراعاة للقوانين الدولية التي تنظم حصص الدول المجاورة منه، ما تسبّب بنتائج كارثية على مناطق شمال وشرق سوريا، على وجه التحديد من حيث خروج بعض مضخات الري ومياه الشرب عن الخدمة.

وتوقفت مضخة رفع تل السمن عن العمل بشكل جزئي ما أدى إلى تراجع الزراعة في ريف مقاطعة كري سبي (بلدة الهيشة وقراها) إلى النصف بحسب تقديرات مديرية الزراعة، ومع استمرار الانقطاع فقد تأثرت مضخة الشرب الوحيدة في بلدة الهيشة والتي تغذي عشرات القرى بمياه الشرب.

هذا وتستجر مضخة مياه شرب الهيشة مياهها من مضخة رفع تل السمن، والتي تعمل حاليًّا 4 ساعات فقط بعد كل 48 ساعة، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه الشرب في بلدة الهيشة والقرى التابعة لها.

وبحسب تصريحات سابقة للجهات المعنية، فإن المضخة يتم تشغيلها 4 ساعات من أجل تخزين مياه الشرب في القناة، إلا أن هذه المدة غير كافية لحاجة الأهالي وخصوصًا مع قدوم فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه.

ومن القرى التي تمدها مضخة الهيشة بمياه الشرب "الهيشة، الغازلي غربي، الغازلي شرقي، غازلي كعيشيش، الحرية، هيشة الشبل، شيخ حسن".

(ج)

ANHA